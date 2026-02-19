LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Battocletti e Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2026. Nuovo appuntamento con il massimo circuito indoor di atletica leggera questa sera sarà protagonista a Lievin (Francia)

Saranno sette gli atleti italiani ai nastri di partenza del penultimo evento gold di questa stagione. La copertina è tutta per Nadia Battocletti che si testerà sui 3000 metri, distanza dove si misurerà anche nei Mondiali in programma tra un mese a Torun. L’azzurra torna in pista dopo aver esordito a Madrid settimana scorsa, eguagliando il primato italiano dei 1500 metri indoor. Al via di questa gara ci sarà anche Ludovica Cavalli.

Tanta curiosità anche per rivedere in azione Leonardo Fabbri. L’azzurro arriva a quest’evento come leader mondiale stagionale, avendo fatto registrare un lancio in 22.50 a Stellenbosch in Sudafrica. L’italiano aveva esordito pochi giorni prima a Parrow, doveva aveva fatto segnare 22.05. Al via del meeting anche Lorenzo Ndele Simonelli, Gaia Sabbatini, Federico Riva e Marta Zenoni.

Il meeting inizierà alle 18.15 con il getto del peso maschile, mentre dalle 19.55 si entrerà nel vivo con la partenza dei 3000 m femminili. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin con aggiornamenti minuto dopo minuti per non perdere alcun emozione di questa serata. Buon divertimento!