LIVE Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Ana Capeta parte titolare!

17.39 Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Boattin, Wälti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godø; Beccari, Ana Capeta.

Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Linder, Küver, Dijkstra, Bjelde; Peddemors, Kielland, Minge; Endemann, Beerensteyn, Huth.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, le bianconere si giocano l’accesso al prossimo turno.

Fare il proprio gioco, dimostrare forza, non commettere i gravi errori dell’andata. Oggi nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino ci sarà la sfida tra Juventus–Wolfsburg, match di ritorno valida per i play-off della Champions League 2025-2026 di calcio femminile.

Una sfida da dentro-fuori quella che stanno per affrontare le bianconere, reduci dal pareggio beffa subito alla fine in Germania, mentre si trovavano in vantaggio addirittura sull’1-2. Ma quanto successo sei giorni fa è già passato. Oggi è tempo di ritornare in campo, sfruttando il fattore casa per poter proseguire il cammino in campo europeo.

Le giocatrici seguite da Massimiliano Canzi dovranno quindi non lasciare spazio alle rivali, facendo un tipo di calcio propositivo, con l’auspicio di poter mettere in cassaforte il risultato il prima possibile. In gioco non c’è solo il passaggio del turno, ma anche una enorme aggiunta di iniezione di fiducia per una rosa il cui obiettivo è quello di diventare forte anche in Europa, ovviamente con i dovuti tempi. Confermata in attacoc Ana Capeta e Vangsgaard.

Probabili formazioni

