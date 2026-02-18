Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 19 febbraio, terminerà il percorso dell’Italia nel round robin del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri sfideranno la Svizzera nell’ultima sessione della fase a gironi, che potrebbe rivelarsi anche decisiva per la qualificazione alle semifinali riservata ai primi quattro della classifica generale.

Il team Retornaz ha vinto quattro delle prime sette partite disputate (oggi affronterà il Canada) ed è pienamente in corsa per accedere ai playoff, mentre gli elvetici del team Schwaller sono ancora imbattuti con all’attivo sette successi di seguito e sono quindi già aritmeticamente qualificati per le semifinali. Si preannuncia quindi un possibile antipasto di quella che potrà essere la fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, partita di round robin del torneo maschile di curling alle Olimpiadi 2026. Il match verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 9.05 Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.