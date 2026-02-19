LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Anche nel Day-2 vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto una prima giornata di test decisamente indicativa, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità.

Quale sarà il programma della giornata? La seconda e penultima giornata dei secondi test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 17.00, quindi, ampiamente sotto la luce dei riflettori. Ricordiamo, inoltre, che tra le ore 12.00 e 13.00 ci sarà sempre un’ora di break per il pranzo. Programma che sarà replicato anche nelle giornata di domani, venerdì 20 febbraio, quando si andrà a completare il second round di test del Bahrain.

Per quanto si è visto nella prima giornata dei test di ieri in Bahrain diverse vetture si sono presentate nel migliore dei modi alla nuova stagione, mentre altre devono ancora recuperare parecchio terreno, sia a livello di prestazione singola, sia di affidabilità. Campanelli d’allarme notevoli ieri in casa Red Bull con la Power Unit della vettura di Isack Hadjar che ha abbandonato il pilota francese. Giornata regolare, invece, in casa Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno svolto il lavoro programmato.

Il Day-2 dei secondi test di Sakhir riservati alla Formula Uno scatterà alle ore 08.00 italiane e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dei test del Bahrain, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento di team e piloti alla nuova stagione. Buon divertimento!