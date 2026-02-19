LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna. Ultima uscita olimpica per l’Italia nel torneo femminile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre chiudono il proprio round robin affrontando la Gran Bretagna giovedì 19 febbraio alle ore 14.05, in una sfida che non mette più in palio la qualificazione alle semifinali ma che rappresenta un passaggio importante per orgoglio, crescita e prospettiva futura.

La classifica ha già emesso i primi verdetti: la Svezia guida con 8 vittorie e ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, mentre alle sue spalle si accende la lotta tra Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti. L’Italia, attualmente nelle retrovie con due successi all’attivo, non può più rientrare nella corsa alla top four, ma ha l’occasione di salutare il pubblico di casa con una prestazione di carattere contro una selezione esperta come quella britannica.

Il cammino azzurro è stato fatto di momenti positivi alternati a passaggi complicati, in un girone di altissimo livello tecnico. Stefania Constantini e compagne hanno lottato in ogni incontro, pagando spesso piccoli dettagli nei finali di end, dove precisione e gestione del martello fanno la differenza. Contro la Gran Bretagna servirà continuità al tiro e lucidità nelle scelte tattiche, per evitare di concedere mani pesanti a un’avversaria abituata ai grandi palcoscenici.

Uno degli elementi di interesse sarà il possibile impiego della giovanissima Mariani, che ha fatto il suo debutto olimpico contro il Canada. Un segnale di fiducia verso il futuro del movimento azzurro e un’opportunità preziosa per accumulare esperienza internazionale in un contesto di altissimo profilo. L’alternanza nelle rotazioni potrebbe dare nuova energia alla squadra e offrire soluzioni diverse nella gestione degli end. La Gran Bretagna, settima in classifica, punta a chiudere il girone con una vittoria per migliorare il proprio piazzamento. Le britanniche possono contare su un gioco solido, fatto di draw precisi e bocciate puntuali, e cercheranno di imporre ritmo sin dalle prime stone.

Per l’Italia, però, la motivazione resta forte: concludere l’avventura olimpica davanti al proprio pubblico con un successo avrebbe un valore simbolico importante. Nonostante la mancata qualificazione alle semifinali, resta la volontà di dimostrare competitività e di porre le basi per il futuro. End dopo end, sarà l’ultima occasione per lasciare un segno sul ghiaccio di Milano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.05. Buon divertimento a tutti.