LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner chiude sul podio la terza batteria, attesa per la quarta

10.53 La terza manche finisce con il 55.61 di Heinrich che chiude al ventunesimo posto.

10.51 Tredicesimo posto per Ammour che chiude con un 55.28. I tre tedeschi vincitori del bob a 2 anche oggi non hanno trovato il giusto ritmo.

10.48 Friedrich chiude al nono posto con un 55.01, nonostante una buonissima partenza.

10.46 Non bene ancora Lochner, che chiude al dodicesimo post con 57 centesimi di svantaggio.

10.44 Male Tentea rispetto ai giorni scorsi! Il rumeno chiude al sedicesimo posto con uno svantaggio di 71 centesimi.

10.43 Tredicesimo posto per Rohner che chiude con 64 centesimi di svantaggio dalla vetta.

10.41 Follador chiude al decimo posto con un 55.19 e 48 centesimi di svantaggio da Del Duca.

10.39 SECONDO VOGT! Baumgartner scende al terzo posto con lo svizzero che si piazza davanti per soli due centesimi di vantaggio.

10.37 Diciottesimo posto per Edelman che trova un negativo 56.03.

10.35 Quinto posto per Hall che chiude con un 54.97 molto positivo.

10.33 Nono posto per Mandlbauer che trova un 55.30 abbastanza positivo.

10.30 Terzo Treichl! L’austriaco rischia di prendere il posto di Baumgartner al secono ma chiude con uno svantaggio di 16 centesimi dalla vetta.

10.29 Wesselink chiude al settimo posto con uno svantaggio di 54 centesimi dallo statunitense.

10.27 Li fa meglio del compagno di squadra cinese chiudendo al settimo posto con uno svantaggio di 65 centesimi da Del Duca.

10.25 Sun sembrava poter impensierire l’azzurro ma si perde già all’inizio della pista chiudendo ottavo con un totale di 55.60.

10.22 SECONDO BAUMGARTNER! L’azzurro chiude alle spalle di Del Duca con uno svantaggio di 13 centesimi e un totale di 54.84. Anche oggi Patrick non ha avuto problemi a scendere sotto i 55 secondi.

10.20 Se Kim ha fatto bene, il suo compagno di squadra non ha avuto il suo stesso ritmo. 1.21 secondi di distanza per lui dallo statunitense capolista, chiude decimo provvisoriamente.

10.18 Kim parte benissimo ma dal terzo intermedio in poi un errore gli è fatale. La sua Corea chiude al secondo posto con un positivo 54.92 e 21 centesimi di svantaggio da Del Duca che resta primo.

10.17 Pitter chiude con 0.95 secondi e un tempo di 55.66, sesto posto in classifica provvisoriamente per la Giamaica.

10.15 Quinto posto per Kranz che ha un ritardo di 70 centesimi. 55.41 per lui come tempo.

10.13 Ci sono 1.20 secondi da Dearborn che chiude al sesto posto.

10.11 Austin è il primo dei canadesi a scendere in pista e chiude al quarto posto provvisorio con un 55.08 tutto sommato buono. Adesso c’è il connazionale Dearborn.

10.09 Brown non resta al passo dei suoi avversari e chiude con 2.14 secondi dalla vetta di Del Duca, ma probabilmente il bobbista di Trinidad e Tobago sarà costretto ad uno degli ultimi posti in questa batteria.

10.07 Horn parte meglio di tutti ma perde terreno già dal primo intermedio in poi. Lo statunitense chiude al secondo posto con lo stesso 55.00 di Kalena, con Del Duca che invece resta avanti.

10.05 Del Duca finisce la discesa con un buon 54.71 e un vantaggio su Kalenda di 29 centesimi. Adesso tocca ad Horn, connazionale statunitense.

10.03 Buonissimo tempo per Kalenda che trova un vantaggio di 71 centesimi su Brasile. Lettonia avanti con un 55.00 tondissimo.

10.01 La terza manche inizia con il 55.71 di Bindilatti che difficilmente centrerà la top 10.

9.58 Manca pochissimo, aspettiamo il tempo del brasiliano Bindilatti.

9.55 Oggi ci sarà anche Heinrich. Il francese ieri non ha partecipato alle due prove, decidendo di iniziare il suo percorso nel bob a 4 solo oggi.

9.52 Treichl, che ieri ha chiuso la seconda batteria con lo stesso tempo e la stessa posizione di Baumgartner, la prima, scenderà come sedicesimo, quindi dopo il nostro azzurro.

9.50 Il primo a scendere il pista è il brasiliano Bindilatti, che ieri ha concluso le due batterie con il diciottesimo e il diciassettesimo posto.

9.47 Baumgartner sarà il dodicesimo a scendere in pista. C’è grande attesa per il tempo dell’azzurro che speriamo segua lo stesso ritmo delle prime due batterie.

9.45 A rifarsi, rispetto ai tempi di ieri, sono i tre tedeschi medagliati del bob a 2, che nella disciplina a 4 fino a questo momento non hanno trovato il ritmo sperato: Lochner, Friedrich e Ammour scenderanno rispettivamente come ventiquattresimi, venticinquesimi e ventiseiesimi.

9.43 Patrick Baumgartner torna sulla pista Eugenio Monti dopo le ottime batterie di ieri che lo hanno visto davanti a tutti. Un ottimo spunto in vista delle gare, in cui l’azzurro potrebbe essere il vero outsider per la zona medaglia, ma molto lo capiremo dai tempi di oggi.

9.40 Alle 10.00 inizia la terza batteria di prova del bob a 4.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta prova del bob a 4, dopo che ieri sono iniziati i test dove ben ventisei atleti hanno iniziato a prendere ritmo con la pista Eugenio Monti anche con un equipaggio allargato rispetto a quello della disciplina a 2, dominata dai tre tedeschi Johannes Lochner, Francesco Friedrich e Adam Ammour, che hanno vinto rispettivamente l’oro, l’argento e il bronzo.

Le tre punte di diamante della Germania, però, non hanno trovato il miglior ritmo possibile, con la disciplina a 4 che potrebbe non vederli protagonista come quella a 2, anche se ci aspettiamo una crescita della loro velocità e con tempi sicuramente più bassi rispetto a quelli di ieri, con le rispettive posizioni in classifiche che potrebbero essere più alte.

Chi ha sorpreso, in positivo, è stato l’italiano Patrick Baumgartner: infatti, l’azzurro, ha chiuso al primo posto sia la prima che la seconda batteria, trovando davvero un ottimo ritmo nelle due discese. Ovviamente è presto per parlare di possibilità di medaglia, ma il bobbista del tricolore ha dimostrato che se sta bene, nel bob a 4, può essere il vero outsider per la zona podio.

La terza batteria di prova del bob a 4 a Milano Cortina per le Olimpiadi invernali inizierà alle 10.00, con la quarta che invece vedrà il suo avvio poco dopo il termine della precedente. Speriamo che Baumgartner dimostri che quelli di ieri non sia stata solo una giornata buona ma un punto di partenza per far sognare tutti noi! Buon divertimento a tutti!