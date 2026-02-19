LIVE Italia-Svizzera, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si decide tutto, serve un’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera. Ultima chiamata per l’Italia nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri chiudono il round robin contro la Svizzera, già certa del primo posto, ma per Retornaz e compagni la posta in palio è altissima: la qualificazione alle semifinali è ancora possibile e, soprattutto, è ancora nelle loro mani. O forse sarebbe meglio dire nelle loro stone.

La situazione di classifica è chiara solo in parte. La Svizzera è prima e qualificata, il Canada è secondo e anch’esso già certo del passaggio del turno. Alle loro spalle si accende la bagarre: Gran Bretagna ha concluso le proprie fatiche, mentre Italia e Norvegia sono appaiate, con gli Stati Uniti ancora in corsa e la Germania già eliminata ma potenzialmente decisiva negli incastri finali.

Il quadro per l’Italia è relativamente semplice nella sua complessità: battendo la Svizzera, la qualificazione sarebbe matematica. In caso di sconfitta della Norvegia contro il Canada, gli azzurri chiuderebbero terzi grazie al successo nello scontro diretto con la Gran Bretagna e affronterebbero in semifinale proprio i canadesi. Se invece la Norvegia dovesse battere il Canada, si creerebbe un arrivo a tre a pari punti tra Norvegia, Italia e Gran Bretagna: la classifica avulsa premierebbe i norvegesi come terzi e l’Italia come quarta, con una semifinale ancora contro la Svizzera.

Gli scenari si fanno decisamente più tortuosi in caso di sconfitta azzurra contro gli elvetici. A quel punto servirebbe una combinazione perfetta: contemporanea sconfitta della Norvegia contro il Canada, ko della Germania contro la Cina e un risultato favorevole nel Last Stone Draw, con un errore complessivo non superiore ai 19.8 centimetri. Solo così l’Italia potrebbe agganciare il quarto posto e superare gli Stati Uniti al Draw Shot Challenge, evitando l’eliminazione.

Perché questa soglia è così determinante? Gli Stati Uniti hanno chiuso il proprio torneo con un totale di 282.6 cm nel Draw Shot Challenge, mentre l’Italia si trova a 262.7 cm. Con due lanci ancora da effettuare, gli azzurri devono restare entro un margine molto ristretto per non compromettere ogni possibilità in caso di arrivo a pari punti. La Norvegia, dal canto suo, è obbligata a battere il Canada: non può chiudere quarta e, senza vittoria, sarebbe eliminata. La Gran Bretagna deve sperare in una sconfitta dell’Italia o della Norvegia per restare dentro. Gli Stati Uniti, invece, necessitano di un doppio passo falso di Italia e Norvegia e di un successo tedesco sulla Cina, salvo poi affidarsi ai centimetri del Draw Shot Challenge.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.05. Buon divertimento a tutti.