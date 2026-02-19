LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro!

Seguici su
USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d'oro!

1 ora fa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di hockey femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026! Le due squadre che si sfideranno per l’oro sono USA e Canada, le due favorite alla vigilia del torneo.

Era forse un po’ scontato data la superiorità di queste due squadre sulla altre, ma Canada e USA sono state brave a rispettare i pronostici senza cadere in facili trabocchetti. A differenza dell’hockey maschile, i movimenti in queste due nazioni sono enormemente più sviluppati rispetto alle avversarie europee e quasi sempre queste due selezioni sono arrivate fino in fondo alle Olimpiadi. Da Nagano 1998 in poi, infatti, USA e Canada hanno disputato sei finali olimpiche su sette; l’unica eccezione è stata rappresentata da Torino 2006. “Colpevole” fu la Svezia, che poi perse per 4-1 dalle canadesi.

A vantare un maggior umero di successi sono le canadesi con 5 titoli olimpici contro i due a stelle e strisce. Le ragazza del Paese dalla foglia d’acero sono anche le campionesse in carica, ma negli ultimi anni il team statunitense sembra aver ribaltato le gerarchie e in questa partita parte, sulla carta, leggermente favorito rispetto alle storiche rivali. Le due squadre si sono già affrontate in questo torneo e ad avere la meglio furono proprio le statunitensi con un netto 5-0.

Il cammino degli States dopo la fase a gironi è stato piuttosto semplice. Le statunitensi hanno sconfitto l’Italia per 6-0 nei quarti e la Svezia per 5-0 in semifinale. Le canadesi invece hanno superato la Germania per 5-1 e la Svizzera per 2-1, mostrando qualche crepa che ha dato ulteriori speranze alle rivali. Le campionesse in carica non sembrano imbattibili come quattro anni fa, ma le finali fanno storia a sè e il Canada ha più volte dimostrato di sapere come si vincono i titoli.

La finale olimpica del torneo di hockey femminile dei Giochi Olimpici  di Milano-Cortina 2026 comincerà alle 19.05. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale dell’evento con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

 

