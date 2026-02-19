LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann cerca la rimonta, incertezza per l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ultimo atto del pattinaggio artistico femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: oggi all’Ice Skating Arena di Milano va in scena il programma libero, segmento decisivo che assegnerà le medaglie e chiuderà la rassegna individuale. Dopo uno short program di altissimo livello tecnico e agonistico, la classifica è cortissima nelle prime posizioni e lascia presagire una battaglia senza esclusione di colpi.

A guidare il gruppo è la giapponese Ami Nakai, autrice di un corto da 78.71 punti (45.02 di tecnico, 33.69 di componenti). La giovane nipponica ha impressionato per solidità e qualità, aprendo con un triplo axel pulito, proseguendo con il triplo lutz in combinazione con il triplo toeloop e chiudendo la parte tecnica con un triplo loop in zona bonus. Trottole e sequenza di passi di livello 4 hanno completato un quadro praticamente privo di sbavature. Nel libero, però, il margine è minimo e servirà replicare la stessa freddezza per reggere la pressione olimpica.

Alle sue spalle, staccata di poco più di un punto, c’è la connazionale Kaori Sakamoto (77.23). La campionessa giapponese non è apparsa brillante come nel team event, pagando un’incertezza sull’ingresso del lutz e una chiamata sul quarto nella combinazione. Nel free skating potrà contare sull’esperienza e su un programma costruito per esaltare velocità e interpretazione: la rimonta è tutt’altro che impossibile.

Terza la statunitense Alysa Liu (76.59), rallentata nel corto da un problema di rotazione nella combinazione, ma capace di raccogliere GOE molto elevati nelle trottole, con una layback finale premiata con diversi +5. Con lei e con la terza giapponese Mone Chiba (74.00), quarta dopo qualche incertezza di rotazione nella combo, il podio resta apertissimo. Subito dietro si inserisce la neutrale Adeliia Petrosian (72.89), quinta con un programma pulito che la mantiene pienamente in corsa per le medaglie.

Attenzione anche al gruppo delle inseguitrici: Anastasiia Gubanova, Loena Hendrickx e Isabeau Levito sono racchiuse in meno di un punto e mezzo e possono approfittare di eventuali errori delle prime. Più staccate, ma ancora matematicamente in gioco, le coreane e le estoni, in una gara che promette colpi di scena fino all’ultimo salto. Capitolo Italia: Lara Naki Gutmann, diciottesima con 61.56, è stata penalizzata da un salto singolo ruotato solo di due giri e giudicato non valido, dopo aver aperto con una buona combinazione triplo toeloop-triplo toeloop e un doppio axel ben inserito nella coreografia. Nel libero l’azzurra cercherà riscatto e una rimonta che le consenta di chiudere al meglio l’esperienza olimpica individuale.

