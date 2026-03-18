Hockey e pattinaggio dopo Milano Cortina 2026: la FISG al lavoro con le autorità milanesi

Terminate le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il focus sportivo ora si è spostato sull’eredità che quanto visto nelle precedenti settimane potrà lasciare in termini di strutture nelle varie località che hanno ospitato i Giochi, fra cui anche la città di Milano.

A tal proposito la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha reso pubblico un comunicato nel quale, dal proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione tracciando anche le linee guida per il futuro: hockey su ghiaccio e pattinaggio escludendo delle cose e provando a disegnarle delle altre.

Di seguito il comunicato comunicato della FISG:

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio conferma il proprio impegno nel supportare il percorso avviato per la realizzazione di un nuovo impianto dedicato agli sport del ghiaccio nell’area metropolitana milanese, progetto promosso e sviluppato da Fondazione Fiera Milano nell’ambito delle iniziative legate all’eredità dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

In relazione alle ipotesi emerse nelle scorse settimane sulla possibile nascita di una nuova squadra di hockey a Milano, la Federazione chiarisce che il Presidente Andrea Gios non è coinvolto né intende assumere alcun ruolo nella eventuale futura presidenza della società sportiva.

“Il mio unico interesse – sottolinea Andrea Gios – è favorire la crescita del movimento degli sport del ghiaccio e contribuire allo sviluppo di un progetto che possa lasciare una vera eredità sportiva alla città dopo i Giochi Olimpici“.

In questo contesto la Federazione sta collaborando con le istituzioni e con i soggetti coinvolti per favorire il dialogo con il movimento sportivo e con gli operatori interessati allo sviluppo delle attività legate agli sport del ghiaccio.

Il lavoro procede con spirito costruttivo e con l’obiettivo condiviso di valorizzare l’entusiasmo generato dai Giochi Olimpici, trasformandolo in una opportunità stabile per la crescita degli sport del ghiaccio a Milano e in Italia.

In questo quadro, insieme a Fondazione Fiera Milano, si stanno approfondendo diverse soluzioni per la realizzazione, nell’area di Rho Fiera, di una struttura temporanea che possa ospitare attività sportive ed eventi, primo passo di un percorso che punta nel tempo alla realizzazione di un impianto permanente moderno e adeguato alle esigenze della città e del movimento sportivo.

Un principio fondamentale condiviso con le istituzioni e con i soggetti interessati allo sviluppo del progetto è quello di coinvolgere pienamente il movimento sportivo cittadino, a partire dalle società giovanili. In quest’ottica sono già stati avviati contatti con la dirigenza dell’Hockey Club Milano Devils. Valorizzare il bacino di giovani praticanti e appassionati della città rappresenta infatti un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile del progetto, anche alla luce dell’entusiasmo generato dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Parallelamente proseguono interlocuzioni con diversi soggetti del panorama sportivo e imprenditoriale interessati allo sviluppo delle attività legate agli sport del ghiaccio.

Il confronto tra istituzioni, Fondazione Fiera Milano e movimento sportivo prosegue con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per dotare la città di un’infrastruttura capace di sostenere nel tempo lo sviluppo degli sport del ghiaccio e valorizzare l’eredità dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio desidera ringraziare il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, le istituzioni, gli investitori e le realtà sportive che stanno collaborando con spirito costruttivo a questo importante percorso di sviluppo per il futuro degli sport del ghiaccio a Milano e in Italia.