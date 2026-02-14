Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 14 febbraio va in scena l’undicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un venerdì poco brillante, condito sì dal bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma purtroppo anche dalle delusioni che portano la firma di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon e di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating.

Lo sci alpino tornerà alla ribalta dopo un giorno di riposo e offrirà il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio: l’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, chiamato a piazzare due manche solide e di spessore per cercare di agguantare un difficilissimo risultato di rilievo, ma attenzione a Giovanni Franzoni, che si rimetterà in gioco dopo l’argento in discesa libera. Ben poche speranze per la nostra Nazionale nella staffetta femminile di sci di fondo in Val di Fiemme, il pensiero è già alla 4×7,5 km maschile di domenica.

Si vuole sognare in grande con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di biathlon: le azzurre riusciranno a essere protagoniste sulle nevi di Anterselva, dove ci si cimenterà con 7,5 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (ogni errore comporta un giro di penalità)? Pietro Sighel tornerà in scena sul ghiaccio di Milano dopo la squalifica rimediata sui 1000 metri, con tutta la voglia di riscattarsi sui 1500 metri di short track. Grande attesa anche per Arianna Fontana (batterie dei 1000 metri) e le semifinali della staffetta femminile, dove l’Italia sarà tra le favorite.

Da non perdere il rientro in gara di Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di Big Air che si cimenterà nelle qualificazioni della sua disciplina prediletta: l’obiettivo è chiaramente la qualificazione alla finale. Doppia partita per l’Italia nel curling femminile (serve invertire la rotta dopo un pessimo avvio), mentre l’Italia dell’hockey ghiaccio affronterà la Finlandia nell’ultima partita del girone. In palio anche i titoli dello skeleton femminile, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e delle dual moguls per lo sci freestyle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (sabato 14 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 14 febbraio

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 2

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta femminile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche

14.00 BIATHLON – Sprint femminile

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Canada-Germania

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschile

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)

19.44 SKELETON – Gara femminile, quarta manche

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, quarti di finale

20.59 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Finlandia-Svizzera

21.44 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, semifinali

22.00 SHORT TRACK – Staffetta femminile, semifinali

22.27 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale B

22.34 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale A

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.45 alle ore 14.40 e dalle ore 16.45 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 14 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale: Manuela Passaretta (se recupera dal problema fisico)

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile: Italia (Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol)

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6: Patrick Baumgartner

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche: eventuali Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili: Jeffrey Rosanelli

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali: Italia (formazione da definire)

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini