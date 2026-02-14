Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi sabato 14 febbraio va in scena l’undicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un venerdì poco brillante, condito sì dal bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma purtroppo anche dalle delusioni che portano la firma di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon e di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating.
Lo sci alpino tornerà alla ribalta dopo un giorno di riposo e offrirà il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio: l’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, chiamato a piazzare due manche solide e di spessore per cercare di agguantare un difficilissimo risultato di rilievo, ma attenzione a Giovanni Franzoni, che si rimetterà in gioco dopo l’argento in discesa libera. Ben poche speranze per la nostra Nazionale nella staffetta femminile di sci di fondo in Val di Fiemme, il pensiero è già alla 4×7,5 km maschile di domenica.
Si vuole sognare in grande con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di biathlon: le azzurre riusciranno a essere protagoniste sulle nevi di Anterselva, dove ci si cimenterà con 7,5 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (ogni errore comporta un giro di penalità)? Pietro Sighel tornerà in scena sul ghiaccio di Milano dopo la squalifica rimediata sui 1000 metri, con tutta la voglia di riscattarsi sui 1500 metri di short track. Grande attesa anche per Arianna Fontana (batterie dei 1000 metri) e le semifinali della staffetta femminile, dove l’Italia sarà tra le favorite.
Da non perdere il rientro in gara di Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di Big Air che si cimenterà nelle qualificazioni della sua disciplina prediletta: l’obiettivo è chiaramente la qualificazione alla finale. Doppia partita per l’Italia nel curling femminile (serve invertire la rotta dopo un pessimo avvio), mentre l’Italia dell’hockey ghiaccio affronterà la Finlandia nell’ultima partita del girone. In palio anche i titoli dello skeleton femminile, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e delle dual moguls per lo sci freestyle.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (sabato 14 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.
CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI
Sabato 14 febbraio
09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 2
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche
14.00 BIATHLON – Sprint femminile
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Canada-Germania
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschile
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.44 SKELETON – Gara femminile, quarta manche
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, quarti di finale
20.59 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie
21.00 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Finlandia-Svizzera
21.44 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, semifinali
22.00 SHORT TRACK – Staffetta femminile, semifinali
22.27 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale B
22.34 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale A
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.45 alle ore 14.40 e dalle ore 16.45 fino al termine delle gare.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI
Sabato 14 febbraio
9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6: Giada Andreutti, Simona De Silvestro
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale: Manuela Passaretta (se recupera dal problema fisico)
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile: Italia (Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol)
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6: Patrick Baumgartner
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche: eventuali Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer
14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili: Jeffrey Rosanelli
17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali: Italia (formazione da definire)
22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini