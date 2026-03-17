LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e le padrone di casa del Canada. Giornata delicatissima per l’Italia ai Mondiali di curling femminile in corso a Calgary, dove le azzurre torneranno sul ghiaccio oggi, martedì 17 marzo alle ore 16.00 italiane, per affrontare le padrone di casa del Canada nel round robin. Una sfida che arriva nel momento più difficile del torneo per il quartetto azzurro, reduce da un avvio di campionato molto complicato.

Il bilancio fin qui è infatti pesante: una sola vittoria e quattro sconfitte, con la situazione precipitata nella serata di ieri con il nettissimo ko per 10-3 contro la Cina. Una partita che ha certificato tutte le difficoltà dell’Italia, apparsa fragile, poco precisa e incapace di reagire nei momenti chiave del match. I numeri della gara parlano da soli: percentuali molto basse per le azzurre, con Stefania Constantini ferma al 67%, Elena Mathis al 73% e Marta Lo Deserto al 77%, mentre la sola Giulia Zardini Lacedelli ha chiuso con un ottimo 93%, ma senza riuscire a trascinare la squadra. L’Italia, che si presenta al Mondiale con la stessa formazione vista ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è composta dalla skip Stefania Constantini, dalla vice Giulia Zardini Lacedelli, da Elena Mathis e Marta Lo Deserto. Un gruppo giovane ma che negli ultimi anni aveva fatto intravedere un percorso di crescita importante, culminato con risultati di alto livello anche a livello europeo. In questo avvio di torneo, però, il quartetto azzurro sembra aver perso solidità e fiducia.

La sfida contro il Canada arriva dunque nel momento più delicato possibile. Le padrone di casa sono infatti tra le grandi favorite del torneo e lo stanno dimostrando anche in questo avvio di round robin. Il team guidato dalla skip Kerri Einarson, affiancata da Valerie Sweeting, Shannon Birchard e Karlee Burgess, è partito fortissimo con quattro vittorie in altrettante partite, prendendosi subito la vetta della classifica insieme alla sorprendente Turchia. La squadra canadese è una delle più complete del panorama internazionale: grande solidità tattica, precisione nei tiri e un’elevata capacità di gestione delle fasi decisive della partita. Non a caso il Canada occupa stabilmente i vertici del curling mondiale ed è reduce dal bronzo olimpico, alle spalle di Svezia e Svizzera.

Per l’Italia si tratta dunque di un test durissimo, ma allo stesso tempo può rappresentare un’occasione per reagire dopo la pesante sconfitta con la Cina. Servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella vista ieri sera: maggiore precisione, più solidità nei tiri e soprattutto un atteggiamento più combattivo. La strada verso i playoff, già molto complicata dopo questo avvio, passa inevitabilmente da una reazione immediata. Contro una delle squadre più forti del torneo, l’Italia è chiamata prima di tutto a ritrovare se stessa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e le padrone di casa del Canada: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.