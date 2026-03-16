LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: partita fondamentale per chiarire le ambizioni

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Cina. Dopo l’esordio difficile contro la Corea del Sud, l’Italia torna sul ghiaccio ai Mondiali femminili di curling 2026 di Calgary per affrontare la Cina nella sfida valida per la sesta sessione del round robin, uno degli appuntamenti importanti della prima fase della rassegna iridata in corso in Canada. La formazione azzurra guidata da Stefania Constantini ha iniziato il torneo con una sconfitta contro una Corea del Sud molto solida, capace di imporsi con il punteggio di 14-5. Nel match inaugurale le asiatiche hanno indirizzato subito la partita con una serie di end molto efficaci, mentre l’Italia è riuscita a muovere il punteggio con un colpo da tre punti nel quarto end e con due punti nel sesto, senza però riuscire a ricucire il divario accumulato.

Il quartetto italiano si presenta a Calgary con la stessa formazione che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, conclusi con il nono posto finale. La squadra è composta dalla skip Stefania Constantini, dalla vice Giulia Zardini Lacedelli, da Elena Mathis e Marta Lo Deserto, un gruppo giovane ma già abituato al confronto internazionale e determinato a crescere partita dopo partita nel lungo round robin mondiale. Di fronte ci sarà una Cina che ha già mostrato segnali interessanti nelle prime due sessioni di gara. All’esordio la squadra asiatica ha ottenuto una vittoria di prestigio contro la Scozia, superata 7-6 all’extra end al termine di una partita molto equilibrata. Nel secondo incontro, invece, la formazione guidata da Han Yu ha ceduto di misura alla Svizzera per 6-5, restando comunque in partita fino alle ultime stone.

Il quartetto cinese schiera Han Yu come skip, con Wang Rui nel ruolo di vice, mentre Dong Ziqi e Jiang Jiayi completano la formazione. Si tratta di una squadra esperta e molto ordinata dal punto di vista tattico, capace di gestire bene i momenti delicati delle partite e di mantenere grande precisione nei tiri decisivi. La sfida tra Italia e Cina arriva dopo diverse sessioni di gara che contribuiranno a delineare i primi equilibri della classifica. Il programma del round robin è infatti molto intenso e prevede numerosi incontri ravvicinati, con tutte le squadre impegnate in una vera e propria maratona sportiva nella quale ogni vittoria può rivelarsi fondamentale per restare agganciati alla zona playoff.

Per le azzurre sarà dunque un confronto importante per cercare di rilanciarsi nel torneo, anche alla luce del precedente olimpico: ai Giochi di Milano-Cortina disputati appena venti giorni fa, l’Italia ha chiuso al nono posto, mentre la Cina si era classificata decima, alle spalle delle principali potenze del curling femminile guidate da Svezia, Svizzera e Canada, salite sul podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Cina: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.