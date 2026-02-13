A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (13 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 12 febbraio, si entra nel vivo del settimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Il programma odierno è ricchissimo: si parte con la 10 km a tecnica libera maschile nello sci di fondo. In parallelo, grande attenzione anche per lo snowboard, dove si assegnano le medaglie nello snowboardcross femminile e nell’halfpipe maschile, due specialità spettacolari e ad alto tasso di adrenalina. Spazio poi allo speed skating con la massacrante 10.000 metri maschile, al biathlon con la 10 km sprint maschile, al pattinaggio artistico con l’individuale maschile e allo skeleton maschile, disciplina di pura velocità e coraggio.

Le speranze più concrete di medaglia per l’Italia sembrano concentrarsi innanzitutto nello speed skating. Nella 10.000 metri maschile, gara di resistenza estrema, saranno al via Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Ghiotto, già protagonista nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo, rappresenta una delle punte di diamante del movimento azzurro: la sua capacità di mantenere un ritmo elevato e costante per venticinque giri di pista potrebbe fare la differenza in una gara dove la strategia è fondamentale quanto la condizione fisica.

Grande attesa anche per il biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno, mettendo alla prova non solo la preparazione atletica ma anche la tenuta mentale. Nella 10 km sprint maschile l’Italia schiera un quartetto competitivo: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni. Giacomel vuole riscattarsi dopo le poco brillanti prestazioni al poligono, che l’hanno condizionato nella 20 km Individuale.

Nello snowboardcross, l’attenzione è puntata in particolare sul cross femminile, Michela Moioli guida la spedizione azzurra insieme a Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. Da capire se Moioli si sarà ripresa dall’incidente avuto in allenamento che le ha provocato anche un trauma cranico, seppur leggero.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 13 febbraio

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4: Patrick Baumgartner

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile: Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.00 BIATHLON – 10 km sprint maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, small final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, big final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschili: Davide Ghiotto, Riccardo Lorello

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

17.48 SKELETON – Gara femminile, seconda manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program individuale maschile: Matteo Rizzo, Daniel Grassl

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

21.05 SKELETON – Gara maschile, quarta manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Italia-USA

