LIVE Speed skating, 10000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Davide Ghiotto sfida il fenomeno Jilek

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium sarà teatro di una delle sfide più affascinanti dei Giochi: i 10000 metri maschili di speed skating. Una gara che profuma di storia e che vedrà protagonista assoluto Davide Ghiotto, chiamato a confermare il podio olimpico conquistato a Pechino e a ribadire il suo status di riferimento mondiale delle lunghe distanze ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il pattinatore vicentino resta uno dei nomi più solidi del panorama internazionale. Le sue qualità di autentico “passista”, la straordinaria capacità di mantenere un ritmo elevatissimo e costante per venticinque giri, unite a una maturità tattica ormai consolidata, lo rendono un candidato credibile per le medaglie. Negli ultimi anni Ghiotto ha costruito la propria leadership attraverso una continuità impressionante tra Coppa del Mondo e Campionati Mondiali, dominando spesso la scena e dimostrando una gestione quasi chirurgica dello sforzo.

Ma la prova olimpica si annuncia tutt’altro che semplice. Il livello si è alzato e la concorrenza è agguerrita. Il polacco Vladimir Semirunniy ha compiuto un salto di qualità importante, mostrando progressi evidenti soprattutto nella seconda parte di gara, quando la resistenza diventa decisiva. Il ceco Metoděj Jílek, già argento olimpico in questa sede e capace di precedere l’azzurro nella tappa di Heerenveen, rappresenta un rivale temibile per tenuta e lucidità nei passaggi intermedi.

Da non sottovalutare inoltre il francese Timothy Loubineaud, atleta in costante crescita, e il norvegese Sander Eitrem, campione olimpico in carica dei 5000 metri, pattinatore completo e dotato di un cambio di ritmo che può risultare determinante nel finale. I 10000 metri sono una prova che non ammette sbavature: serve equilibrio tra aggressività e controllo, tra coraggio e gestione delle energie. In un contesto a cinque cerchi, dove la pressione può incidere quanto la condizione fisica, l’esperienza olimpica di Ghiotto potrebbe fare la differenza. Ma per salire ancora sul podio servirà una prestazione perfetta, costruita giro dopo giro.