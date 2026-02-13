LIVE Italia-USA, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: un onore affrontare le maestre ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, secondo quarto del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Test di lusso per le azzurre che sfideranno le “Maestre” del gioco degli USA.

Le ragazze di Eric Bouchard si sono prese questo “premio”, un risultato storico, dopo essersi classificate al terzo posto nel Girone B, alle spalle di Svezia e Germania ma davanti a Giappone e Francia: quello che contava per arrivare allo storico traguardo di disputare la fase ad eliminazione diretta nella manifestazione.

Di fronte ci sono gli Stati Uniti, squadra favoritissima per l’oro: arriva a questa sfida avendo vinto tutte le gare in agenda nel Girone A, quello delle teste di serie, con un solo gol incassato ma soprattutto avendo triturato 5-0 il Canada nella sfida che poi presumibilmente dovrebbe essere stata l’antipasto di ciò che si potrà riproporre fra pochi giorni.

Mattivi, Durante, Fantin e compagne potranno giocare liberamente, senza la benché minima pressione del risultato, ma sanno che sarà difficile anche pensare di creare diversi pericoli offensivi.

Italia-Svezia, match valido per i quarti di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile, inizierà alle 21.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!