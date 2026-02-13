LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel deve dare una scossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 20 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 10 km, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 14.00 ad Anterselva. È la gara dell’esplosività, della precisione chirurgica, dei dettagli che fanno la differenza: due poligoni – uno a terra e uno in piedi – e cinque colpi che possono cambiare il destino di una medaglia. Ogni errore si paga con 150 metri di penalità, un fardello che in un format così rapido rischia di diventare decisivo.

La Francia si presenta con un quartetto di altissimo profilo. Eric Perrot, argento nell’Individuale, arriva con entusiasmo e fiducia, consapevole di poter recitare un ruolo da protagonista anche sulla distanza più breve. Quentin Fillon Maillet resta uno dei riferimenti del circuito per completezza tecnica e gestione delle gare olimpiche, mentre Émilien Jacquelin è chiamato a riscattare una prova sottotono nella 20 km, facendo leva sulla sua rapidità di esecuzione al tiro. Attenzione anche a Fabien Claude, atleta capace di inserirsi nella lotta al podio se saprà mantenere percentuali elevate al poligono.

La Norvegia, come spesso accade, schiera una batteria impressionante. Johan-Olav Botn, oro nell’Individuale, ha già dimostrato di poter coniugare solidità e velocità. Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdal sono specialisti del format sprint, capaci di interpretare la gara con grande intensità, mentre Sturla Holm Laegreid rappresenta una minaccia costante grazie alla sua affidabilità al tiro, qualità che nella sprint può valere oro.

Sul fronte svedese, Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma hanno mostrato in stagione di poter vincere in questo format, grazie a un mix di potenza sugli sci e coraggio al poligono. Da seguire anche il tedesco Philipp Nawrath e il connazionale Philipp Horn, così come l’australiano Campbell Wright, outsider capace di inserirsi se dovesse trovare la giornata perfetta.

Per l’Italia la sprint rappresenta un passaggio chiave. Tommaso Giacomel individua in questa gara il terreno ideale per le proprie caratteristiche: ritmo alto, aggressività controllata e rapidità d’esecuzione al tiro. Una prova senza sbavature potrebbe proiettarlo nelle posizioni di vertice e garantirgli un’ottima base in vista dell’Inseguimento. Lukas Hofer, forte dell’esperienza olimpica e del quarto posto nella Pursuit di Pechino, punta a una gara solida e continua, con l’obiettivo di restare agganciato ai migliori. Completano il quartetto azzurro Elia Zeni e Nicola Romanin, entrambi pronti a vivere con ambizione la loro occasione a cinque cerchi.

la gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, minuto per minuto dell'evento a partire dalle 14.00.