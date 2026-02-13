LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis in lotta per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta batteria della gara di skeleton singolare maschile, con il nostro Amedeo Bagnis che è in piena lotta per una medaglia dopo le prime due manche disputate che lo hanno visto in grande forma, dando continuità ai test eseguiti nel corso degli ultimi giorni.

Nelle prime manche, Bagnis è riuscito a piazzarsi al terzo posto dietro degli irraggiungibili Axel Jungk e il fortissimo britannico Matt Weston, campione europeo e della Coppa del Mondo, primo iscritto assoluto alla medaglia d’oro. Per quanto riguarda il secondo round, l’azzurro ha abbassato il 56.37 precedente di un solo millesimo, con il tedesco Grotheer e il cinese Chen che sono riusciti a superarlo.

Mentre Bagnis si trova, quindi, al quinto posto provvisorio, distante solo 20 millesimi dal podio assolutamente raggiungibile, l’altro azzurro, Mattia Gaspari balla tra la decima e la dodicesima posizione, quella che al momento, dopo le prime due batterie, occupa grazie ad una prima manche da 56.73 e una seconda più veloce di un solo millesimo.

La gara è ancora lunga, con la terza batteria che inizierà alle 19.30 e con la quarta e ultima che invece partirà alle 21.05, con i migliori venti del round precedente e con quindi ben cinque atleti che abbandoneranno la competizione. Bagnis ci crede, e noi con lui: segui le due batterie finali dello skeleton maschili singolo con la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Amedeo!