Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario sprint maschile, streaming, pettorali di partenza
Venerdì 13 febbraio il biathlon sarà nuovamente protagonista nel corso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine andrà in scena la 10 km sprint maschile. La gara sui due poligoni regalare non poche emozioni e vedremo in che modo anche la capacità di adattarsi a un manto nevoso morbido farà la differenza.
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.00
Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti più attesi. Il 25enne trentino va a caccia di un riscatto dopo la delusione della 20 km Individuale dove non ha trovato la prestazione tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti che avrebbe gradito.
Sessioni di tiro in piedi che non hanno sorriso particolarmente all’azzurro in questi Giochi e si spera, chiaramente, di invertire il trend in vista della gara sui due poligoni. Un format che dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dell’azzurro, molto solido nel fondo e capace di trovare i bersagli con una certa velocità. Vedremo se il rendimento che c’è stato finora andrà a condizionarlo. Saranno della partita in casa Italia, oltre a Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer e Nicola Romanin.
Per la gara di venerdì 13 febbraio di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su RaiSport HD dalle 14:15, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (14:15), Discovery Plus, HBO Max; Eurosport1 e DAZN (dalle 15:00), infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
Ore 14.00: 10 km sprint maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv dalle 14.15 alle 15.00 su RaiSport HD, poi Rai2
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 14.15 alle 15.00 su RaiSport HD, poi Rai2
Diretta streaming: Rai Play dalle 14:15; Discovery Plus, HBO Max; Eurosport1 e DAZN dalle 15:00.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SPRINT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 ADAMOV Simon SVK 14:00:30 1
2 KULBIN Jakob EST 14:01:00 1
3 MISE Edgars LAT 14:01:30 1
4 MIKYSKA Tomas CZE 14:02:00 1
5 FOMIN Maksim LTU 14:02:30 1
6 ZENI Elia ITA 14:03:00 1
7 UNTERWEGER Dominic AUT 14:03:30 1
8 LANGER Thierry BEL 14:04:00 1
9 MAKAROV Maksim MDA 14:04:30 1
10 TODEV Blagoy BUL 14:05:00 1
11 STEFANSSON Malte SWE 14:05:30 1
12 DYUSSENOV Asset KAZ 14:06:00 1
13 COLTEA George ROU 14:06:30 1
14 JEFFERIES Jacques GBR 14:07:00 1
15 HIIDENSALO Olli FIN 14:07:30 1
16 MANDZYN Vitalii UKR 14:08:00 B
17 VIDMAR Anton SLO 14:08:30 1
18 EDER Simon AUT 14:09:00 B
19 LEGOVIC Matija CRO 14:09:30 1
20 ZOBEL David GER 14:10:00 B
21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 14:10:30 1
22 BURKHALTER Joscha SUI 14:11:00 B
23 YAN Xingyuan CHN 14:11:30 1
24 STROLIA Vytautas LTU 14:12:00 B
25 BADACZ Konrad POL 14:12:30 1
26 KRCMAR Michal CZE 14:13:00 B
27 STALDER Sebastian SUI 14:13:30 1
28 NELIN Jesper SWE 14:14:00 B
29 SLETTEMARK Sondre DEN 14:14:30 1
30 STRELOW Justus GER 14:15:00 B
31 SCHOMMER Paul USA 14:15:30 1
32 CLAUDE Fabien FRA 14:16:00 B
33 FAK Jakov SLO 14:16:30 2
34 SEPPALA Tero FIN 14:17:00 B
35 GALICA Grzegorz POL 14:17:30 2
36 HORN Philipp GER 14:18:00 B
37 PLANKO Lovro SLO 14:18:30 2
38 HORNIG Vitezslav CZE 14:19:00 B
39 DUDCHENKO Anton UKR 14:19:30 2
40 FILLON MAILLET Quentin FRA 14:20:00 R
41 HARTWEG Niklas SUI 14:20:30 2
42 JACQUELIN Emilien FRA 14:21:00 R
43 CRNKOVIC Kresimir CRO 14:21:30 2
44 SAMUELSSON Sebastian SWE 14:22:00 R
45 MAGAZEEV Pavel MDA 14:22:30 2
46 HOFER Lukas ITA 14:23:00 R
47 GUNKA Jan POL 14:23:30 2
48 PERROT Eric FRA 14:24:00 R
49 CLAUDE Florent BEL 14:24:30 2
50 PONSILUOMA Martin SWE 14:25:00 R
51 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 14:25:30 2
52 NAWRATH Philipp GER 14:26:00 R
53 ROMANIN Nicola ITA 14:26:30 2
54 WRIGHT Campbell USA 14:27:00 R
55 ILIEV Vladimir BUL 14:27:30 2
56 LAEGREID Sturla Holm NOR 14:28:00 R
57 VASILEV Konstantin BUL 14:28:30 2
58 BOTN Johan-Olav NOR 14:29:00 R
59 GERMAIN Maxime USA 14:29:30 2
60 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 14:30:00 R
61 CONNELLY Zachary CAN 14:30:30 2
62 GIACOMEL Tommaso ITA 14:31:00 R
63 BUTA George ROU 14:31:30 2
64 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 14:32:00 R
65 INVENIUS Otto FIN 14:32:30 2
66 JAKOB Patrick AUT 14:33:00 2
67 BIRKENTALS Renars LAT 14:33:30 2
68 KARLIK Mikulas CZE 14:34:00 2
69 KEHVA Mark-Markos EST 14:34:30 2
70 DOMBROVSKI Karol LTU 14:35:00 2
71 BORGULA Jakub SVK 14:35:30 2
72 KIREYEV Vladislav KAZ 14:36:00 2
73 ZAHKNA Rene EST 14:36:30 2
74 HARJULA Tuomas FIN 14:37:00 3
75 SINAPOV Anton BUL 14:37:30 3
76 SHAMAEV Dmitrii ROU 14:38:00 3
77 RUNNALLS Adam CAN 14:38:30 3
78 FINELLO Jeremy SUI 14:39:00 3
79 DOVZAN Miha SLO 14:39:30 3
80 DOHERTY Sean USA 14:40:00 3
81 SIIMER Kristo EST 14:40:30 3
82 ZAWOL Marcin POL 14:41:00 3
83 BORKOVSKYI Bohdan UKR 14:41:30 3
84 MUELLAUER Fabian AUT 14:42:00 3
85 LOZBERS Rihards LAT 14:42:30 3
86 FLEMING Jasper CAN 14:43:00 G
87 FLORE Raul ROU 14:43:30 G
88 PLETZ Logan CAN 14:44:00 G
89 CIGAK Nikita LTU 14:44:30 G
90 CHOI Dujin KOR 14:45:00 G