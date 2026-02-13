A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi venerdì 13 febbraio, l’Italia tornerà in scena sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per riprendere il proprio cammino nel torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali 2026: dopo la roboante vittoria ottenuta due giorni fa contro la Svezia del maestro Niklas Edin, la nostra Nazionale si rimetterà in gioco di fronte al proprio pubblico e sarà chiamata a disputare due partite di fondamentale importanza nella corsa alle semifinali, a cui accederanno le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Appuntamento alle 09.05 per una sfida titanica: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella dovranno vedersela contro la Gran Bretagna. Il quartetto tricolore incrocerà i Campioni del Mondo guidati dal fuoriclasse Bruce Mouat, per un nuovo testa a testa contro una grande pretendente al titolo a cinque cerchi, che ieri ha battuto la Svezia e guida la classifica generale da imbattuta con due affermazioni all’attivo in questo avvio di competizione.

Alle ore 19.05, invece, spazio alla sfida con l’insidiosa Germania, avversario sulla carta più abbordabile: si preannuncia un confronto molto equilibrato e il cui esito avrà un peso enorme sulla corsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. In tarda serata potremo fare un primo bilancio sull’avventura degli azzurri e sarà più chiaro quale sarà il cammino per la seconda parte del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (venerdì 13 febbraio) nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio



Ore 09.05 Italia vs Gran Bretagna a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.05 Italia vs Germania a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.