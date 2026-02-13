LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli insegue una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. A Livigno torna lo spettacolo ad un giorno dalla competizione maschile. Tocca alle donne con l’Italia che si affida ad una acciaccata Michela Molioli. La bergamasca stringe i denti dopo la caduta patita in allenamento, e grazie all’aiuto dei medici italiani si presenterà al via della gara. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre gli ottavi di finale inizieranno a partire dalle 13.30.

Occhi puntati dunque su Michela Moioli, che proverà a dare tutto. Tre le azzurre al via con Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner a completare il contingente. L’obiettivo è ben figurare dinanzi al pubblico di casa sperando di migliorare i quarti di finale raccolti da Lorenzo Sommariva. Non ci voleva questo infortunio patito da Moioli, che ha subito un forte impatto alla testa senza fortunatamente riportare traumi degni di nota. Tac negative e veloci dimissioni dall’ospedale, poi la giornata di riposo assoluto in vista della gara.

Da battere come di consueto la britannica Charlotte Bankes, chiara favorita per la medaglia d’oro. Per il podio lanciano la forte candidatura la ceca Eva Adamczykova (ex Samkova), le francesi Chloe Trespeuch, Lea Casta e Julia Nirani-Pereira, la svizzera Sina Siegenthaler, l’austriaca Pia Zerkhold e la canadese Audrey McManiman. Diverse le atlete capaci di ottenere una medaglia, sarà una gara serratissima con il livello alto sin dagli ottavi di finale.

Il seeding round della gara olimpica femminile di snowboardcross inizierà alle 10.00, mentre le fasi finali scatteranno alle 13.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!