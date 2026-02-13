LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile.

Gli azzurri di Jukka Jalonen, nella prima partita del proprio torneo, hanno offerto una prova fatta di sofferenza, contro una squadra fortissima come quella svedese. L’Italia è addirittura riuscita ad andare in vantaggio in avvio di match contro gli scandinavi, salvo poi subire la rimonta avversaria per il 2-5 finale. Quella di mercoledì rimane però una serata da ricordare; un esordio da incorniciare nonostante la sconfitta!

Alla Rho Ice Arena gli azzurri sfideranno la Slovacchia. La squadra del tecnico Orszagh ha vinto alla grande la prima partita della propria Olimpiade battendo un team forte come qurello finlandese per 4-1. Gli slovacchi sono sembrati abilissimi soprattutto nella gestione del power play a favore e anche nell’organizzazione difensiva, concedendo un solo gol alla squadra scandinava. Per l’Italia si prospetta dunque un’altra partita molto difficile.

Gli azzurri sono stati trascinati, ancor più che dal capitano Larkin, sono stati trascinati dal giovanissimo portiere Damian Clara. Il classe 2005, già selezionato al draft NHL dagli Anaheim Ducks, ha chiuso la partita con ben 46 tiri parati e una percentuale pazzesca del 93% di conclusioni avversarie sventate! Clara ha spaventato un po’ i tifosi azzurri quando, a pochi minuti dalla fine del match, dopo l’ennesima parata della serata, è stato costretto ad uscire a causa di un problema fisico. Per fortuna i danni non sono gravi per il giovane goalie che ha accusato “solamente” un affaticamente muscolare di lieve entita. Il trascinatore azzurro dorebbe essere regolarmente in campo contro la Slovacchia!

Italia-Slovacchia, secondo valido del Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile, inizierà alle 12.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti. Buon divertimento e forza azzurri!