LIVE Sci di fondo, 10 km TL Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo contro Hedegart, la gara che può valere l’immortalità!

Buon giorno olimpico amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una gara da pelle d’oca: la 10 chilometri con partenza ad intervalli e in tecnica libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lo sci di fondo potrebbe consegnarci un pezzo di leggenda sportiva!

La gara che potrebbe essere CRUCIALE per l’immortalità sportiva di Johannes Hoesflot KLAEBO. Il fuoriclasse, ingiocabile, dominante fonidsta norvegese ha vinto tutte le gare nei Mondiali di Trondheim, a casa sua. Se dovesse ripetersi anche in ambito olimpico non ci sarebbero più dubbi: la leggenda sportiva lo accoglierebbe come uno dei più incredibili atleti della storia dello sport. Vincere tutte le gare in un’Olimpiade è un’impresa che si commenta da sé. Se alcune se le portava da casa, oggi no!!

Il connazionale Einar Hedegart ha dimostrato di essere l’uomo da battere imponendosi sempre nel format in stagione, e ha preparato i Giochi per performare quest’oggi. In più, le 10 chilometri con partenza ad intervalli e a tecnica libera forse sono le competizioni in cui Klaebo è meno dominante. Però, amici, a Trondheim la vinse Klaebo! Si impose infatti nella 10 km in classico, gara che di fatto gli regalò l’en-plein, visto che il tracciato non consentì poi di fare selezione nella 50km. Le quote danno favorito Hedegart, su Klaebo, che comunque vada dovrebbe portare a casa la medaglia e quindi migliorare il suo record ai Giochi (13).

La gara meno favorevole anche per gli azzurri insieme alla 50 chilometri, arriva pochi giorni prima della carta da medaglia, l’unica concreta,rappresentata dalla team sprint a tecnica libera che Pellegrino e Barp affronteranno forti dei due podi ottenuti in stagione. Oggi si tratterà di fare esperienza per i giovani Carollo e Graz in un contesto comunque di casa e amato. Norvegia anche con Iversen e Stenshagen. A meno di situazioni coi materiali, non si vede la Nazione che può inserirsi nel podio tutto norvegese.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima prova di 10 chilometri con partenza ad intervalli delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 da Tesero, frazione Lago. Si parte alle ore 11:45, vi aspettiamo. Oggi non potete proprio mancare!