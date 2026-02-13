LIVE Pattinaggio artistico, Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA: Daniel Grassl insegue un sogno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La notte del free program maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 promette un finale ad altissima tensione. Dopo uno short program di qualità straordinaria, le gerarchie sono delineate ma tutt’altro che definitive: davanti a tutti c’è Ilia Malinin con 108.16 punti, inseguito da Yuma Kagiyama, mentre il francese Adam Siao Him Fa occupa la terza posizione. Subito dietro, quarto con 93.46, c’è Daniel Grassl, pronto a giocarsi le sue carte.

L’azzurro ha risposto presente nel momento più importante, pattinando un corto solido e completo dopo le incertezze del Team Event. Il distacco dal bronzo è inferiore ai dieci punti: non poco, ma nemmeno un abisso in un libero ricco di quadrupli. Per sognare il podio servirà però un’esecuzione impeccabile, senza errori nei salti chiave e con componenti all’altezza dei migliori. Prima ancora di attaccare Siao Him Fa, Grassl dovrà guardarsi alle spalle: alle sue spalle gravitano atleti come Mikhail Shaidorov, Junhwan Cha e Kevin Aymoz, tutti raccolti in un fazzoletto di punti e pronti ad approfittare di eventuali sbavature.

La scena principale, però, è occupata dalla sfida per l’oro. Malinin-Kagiyama è il duello che tutti aspettavano. Lo statunitense ha scelto prudenza nel corto, rinunciando al quadruplo axel ma mettendo in ghiaccio una combinazione da urlo e un quadruplo flip di altissimo valore. Kagiyama, pur con un errore nel triplo axel, ha compensato con qualità di pattinata e componenti stellari. Nel libero entrambi potrebbero alzare ulteriormente il coefficiente tecnico, trasformando la gara in una battaglia a colpi di quadrupli e punteggi monstre.

Attenzione anche agli outsider di lusso. Shun Sato, rimasto attardato dopo un errore in combinazione, ha nel repertorio i salti per una rimonta clamorosa. E lo stesso Siao Him Fa, pur partendo terzo, potrebbe inserirsi nella lotta per l’oro in caso di incertezze dei primi due. Sarà una serata da dentro o fuori. Il ghiaccio olimpico non concede appelli: precisione, nervi saldi e gestione delle energie faranno la differenza. Per Grassl il podio è un sogno difficile ma vivo; davanti, la corsa all’oro è pronta a regalare uno dei capitoli più intensi di questi Giochi.