LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppio punto britannico nel quarto end

10.20: Stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end

10.17: Non riesce la tripla bocciata a Mosaner. Restano due stone a punto per la Gran Bretagna

10.14: Non perfetto Arman nelle due bocciate., ci sono due stone britanniche a punto a metà dell’end

10.10: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del quinto end

10.07: Questione di millimetri per iul secondo punto britannico. Un po’ di fortuna per i nostri avversari che recuperano un po’ di svantaggio: 5-3

10.05: Doppia bocciata da Mouat che potrebbe regalare il doppio punto ai britannici. Potrebbe esserci il doppio punto, si misura

10.01: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano tre tiri al termine dell’end

9.56: Due stone azzurre a punto a metà del quarto end

9.52: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del terzo end

9.48: L’Italia si prende il punto e si porta sul 5-1, distanze mantenute. La Gran Bretagna è riuscita a scongiurare l’annullamento dell’end: 5-1

9.44: Una stone scozzese a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

9.40: Bocciata e contro bocciata in avvio di terzo end. C’è una stone azzurra a punto dopo 6 tiri

9.34: L’Italia costringe i britannici a mettere la stone a punto e dunque un solo punto per la GBR che accorcia le distanze nel secondo end ma non quanto avrebbe voluto: 4-1

9.32: Ancora un errore di Mouat che tocca con la stone la guardia azzurra. Una stone scozzese a punto prima degli ultimi due tiri

9.30: Due stone britanniche a punto dopo 12 tiri del secondo end

9.27: Una stone azzurra a punto a metà del secondo end

9.24: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end

9.20: ERRORE GRAVISSIMO DI MOUAT CHE REGALA UNA MANO DA 4 ALL’ITALIA! Incredibile errore del campione scozzese che ha provato a promuovere la guardia per togliere le due stone azzurre nella partre centrale della casa e invece ha colpito solo le sue stone

9.17: Due stone britanniche a punto quando mancano 2 tiri al termine del primo end

9.11: La tripla bocciata dei britannici piazza una stone britannica a punto con due stone azzurre nella casa quando mancano 6 tiri alla fine dell’end

9.08: Stone britannica a punto dopo 4 tiri del primo end

9.03: Sta per iniziare il match, mano per la Gran Bretagna

9.00: Restare imbattuti dopo due partite sarebbe un segnale forte per tutto il torneo, ma anche in caso di battuta d’arresto il percorso verso le semifinali resterebbe ampiamente aperto. Il round robin è lungo e premia la continuità: l’obiettivo degli azzurri è mantenersi stabilmente nella parte alta della classifica, costruendo passo dopo passo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

8.57: Per l’Italia sarà fondamentale mantenere le percentuali al tiro viste nella gara inaugurale, limitando gli errori nelle bocciate e costruendo con pazienza le mani offensive. Contro una squadra così strutturata, ogni stone lasciata scoperta può trasformarsi in un’occasione pesante per gli avversari. Servirà una prova di maturità, fatta di scelte ponderate e gestione intelligente del martello.

8.54: Il successo contro gli scandinavi ha dato entusiasmo e fiducia al gruppo guidato dallo skip Joel Retornaz, ma ora l’asticella si alza ulteriormente. La formazione britannica capitanata da Bruce Mouat si presenta infatti come una delle grandi favorite per la medaglia d’oro, forte di un organico solido, di una straordinaria precisione nei draw e di un’esperienza consolidata nei grandi appuntamenti internazionali.

8.51: L’appuntamento è fissato per le 9.05, quando gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in una sfida che, già alla seconda uscita del girone, assume i contorni di un banco di prova ad altissimo coefficiente di difficoltà.

8.48: Dopo l’esordio vincente contro la Svezia di Niklas Edin, l’Italia è pronta a tornare sul ghiaccio per la terza sessione del round robin del torneo maschile di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

8.45: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna. La medaglia conquistata nel curling misto da Stefania Constantini in coppia con Amos Mosaner potrebbe avere gasato l'ambiente soprattutto in casa maschile dove si respira un'aria meno pesante che fra le ragazze.

