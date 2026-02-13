LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la quarta manche, Baumgartner vuole migliorarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.23 Quinto posto per Sun che chiude a 56.73.

10.21 Secondo posto per Hall, che trova un buon 56.20.

10.19 Terzo posto per Kalenda che chiude a 56.48.

10.17 Terzo posto provvisorio per Suk che non fa meglio dle compagno e trova un positivo 56.78.

10.15 Miglior tempo per Kim, ovviamente provvisorio, con un 56.06 molto positivo.

10.14 Tentea chiude a 56.33 la sua quarta manche.

10.13 Buona partenza del rumeno che viene da un’ottima terza manche.

10.10 Ci siamo, aspettiamo il tempo di Tentea.

10.00 Attendiamo l’inizio della quarta manche.

9.57 L’azzurro partirà come ventiduesimo in startlist, come nella manche appena conclusa.

9.55 Arretrato Baumgartner che rispetto alla giornata molto positiva di ieri ha lasciato qualche centesimo sulla pista in più. L’azzurro si rifarà nella quarta manche.

9.53 Termina la terza batteria di proba del bob a 2 maschile, con il tedesco Friedrich che finisce un test al primo posto per la seconda volta di fila dopo la giornata di ieri.

9.52 Ventiseiesimo tempo per Edelman, l’israeliano chiude all’ultimo posto la terza batteria con un 58.07.

9.50 Il francese Heinrich chiude al sedicesimo posto con un 56.55.

9.47 Ventunesimo tempo per Dearborn che chiude a 57.05.

9.45 Il canadese Austin supera l’azzurro chiudendo al diciottesimo posto con un 56.74 e 1.07 secondi di ritardo dalla vetta.

9.42 Male Patrick! L’azzurro chiude al diciottesimo posto con 1.25 secondi di ritardo da Friedrich e un 56.92 sul cronometro.

9.40 Il giamaicano Pitter chiude al ventunesimo posto, l’ultimo provvisorio, con un tempo pessimo di 57.46. Adesso tocca al nostro Baumgartner.

9.38 Mandlbauer non fa meglio del compagno di squadre e chiude al quattordicesimo posto con un discreto 56.46.

9.36 Dodicesimo tempo per Treichl. L’austriaco chiude a 56.33.

9.34 Ammour parte alla grande, ma perde abbastanza terreno dal terzo intermedio in poi per chiudere solo al terzo posto con 0.18 secondi di ritardo da Frierich.

9.33 ECCO FRIEDRICH! Il tedesco si prende il primo posto con un vantaggio di 0.17 secondi su Tentea e un tempo favoloso di 55.67!

9.31 Bene Lochner! Il primo dei tedeschi chiude al secondo posto con una grande seconda metà di Eugenio Monti e chiude con un grande 56.01. Adesso tocca a Friedrich, aspettiamo il suo tempo.

9.30 Il bobbista brasiliano conclude la terza manche con un 57.12, fermandosi al quattordicesimo posto.

9.28 Aspettiamo il tempo del brasiliano Bindilatti.

9.26 Il liechtensteiniano Kranz chiude la sua terza manche con un 57.03 che gli permettere di raggiungere solo il tredicesimo posto.

9.24 L’unico atleta di Trinidad e Tobago della startlist, Brown, il quale ha chiudo al tredicesimo posto con un 57.38 che lascia a desiderare.

9.23 Rohner chiude al settimo posto registrando un discreto 56.28.

9.21 Follador fa meglio del compagno di squadre e si piazza al sesto posto a 0.43 secondi di svantaggio e 56.27 sul cronometro.

9.19 Settimo tempo per il primo dei tre svizzeri Vogt che chiude con un 56.33. Adesso tocca a Follador e poi Rohner.

9.17 del Duca cercava il primo posto ma si è perso nella seconda parte di pista, concludendo al quarto posto con un 56.16.

9.16 Aspettiamo il tempo dello statunitense del Duca.

9.14 Quinto tempo per l’olandese Wesselink che chiude a 56.28.

9.12 Di soli quattro millesimi, ma Li fa meglio di Sun con un positivo 56.60 e il sesto posto provvisorio.

9.11 Sesto tempo, per adesso, per Sun con un 56.64. Il compagno di squadra Li punta a fare meglio.

9.10 Non un’ottima partenza per il cinese Sun, aspettiamo il suo tempo.

9.08 Seconda miglior partenza fin qui per il britannico Hall che poi non riesce ad avere la velocità sperata, concludendo al quarto posto con un 56.21.

9.07 Il lettone Kalenda si perde nella seconda metà di pista e chiude al secondo posto con un 56.06.

9.04 Suk non supera il compagno di squadra. Il secondo e ultimo coreano in startlist chiude al terzo posto provvisorio con un 56.47

9.03 Il coreano Kim fa meglio del rumeno fino al terzo intermedio dove ha iniziato a perdere terreno. Chiude la sua batteria con un 56.11.

9.02 55.84 per il rumeno che ovviamente si piazza al primo posto.

9.00 Parte la gara di Tentea, aspettiamo il suo tempo.

8.55 Sarà l’israeliano Edelman a chiudere la startlist.

8.52 Oggi ci saranno la terza e la quarta batteria, mentre le ultime due ci saranno domani dalle 12.30.

8.50 Il primo a scendere in pista sarà il rumeno Tentea che ieri ha chiuso la sua giornata con il decimo posto conquistato in seconda batteria, mentre nella prima prova ha chiuso quattordicesimo.

8.45 I migliori nelle prove di ieri sono stati i tedeschi Lochner e Friedrich, i quali partiranno al sedicesimo e al diciassettesimo posto, senza dimenticare il britannico Hall che partirà come quinto.

8.43 Baumgartner sarà il ventiduesimo a partire. L’azzurro ha chiuso la prima batteria al quinto posto e la seconda al quarto.

8.40 Manca poco all’inizio della terza batteria di prova del bob a 2. Alle 9.00 prenderanno via i test sulla pista Eugenio Monti dello Cortina Sliding Center.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e della quarta manche di prova del bob a 2 maschile, con la giornata di ieri che si è conclusa con le prime due test che hanno consegnato ai ventisei atleti le prime indicazioni in vista della gara ufficiale che ci sarà tra diversi giorni, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio.

A rappresentare l’Italia c’è Patrick Baumgartner che nella prima batteria ha chiuso con un 56.27 (+0.62) che gli ha permesso di chiudere al quinto posto, mentre non si è migliorato al termina della seconda manche con un 56.43 (+0.44) chiudendo alla quarta posizione in classifica. Oggi l’azzurro partirà come ventiduesimo ed è l’unico bobbista a rappresentare i nostri colori in questa competizione.

I più pericolosi, che hanno concluso al meglio le prime due batterie, sono i due tedeschi Francesco Friedrich e Johannes Lochner, insieme al britannico Brad Hall, insieme ovviamente al nostro Patrick che lotterà sicuramente per delle medaglie fino all’ultimo millesimo possibile: l’azzurro vuole vincere la prima medaglia olimpica della sua carriera.

La terza batteria di prova del bob a 2 maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina inizierà alle 9.00, con la quarta e ultima batteria che partirà al termine della precedente. Segui i test con la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!