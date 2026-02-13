LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di skeleton femminile, con ben venticinque atlete provenienti da tutto il mondo che sono pronte a giocarsi le prime tre posizione, le uniche possibili per carcare di ottenere una medaglia, che sia di bronzo, d’argento o d’oro ed entrare quindi di diritto nella storia della disciplina.

A rappresentare l’Italia, ci saranno ben due azzurre: parliamo di Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. La prima, nel corso delle sei batterie di prova che hanno anticipato la gara di oggi, non è mai scesa sotto i 58 secondi, con un miglior tempo registrato di 58.53, mentre la seconda ci è riuscita solo una volta, nella prima manche, dove ha registrato un positivo 57.88.

La gara per le italiane sarà abbastanza dura, avendo davanti a loro delle avversarie sicuramente più attrezzate per puntare alle medaglie come la tedesca Jacqueline Pfeifer e la britannica Tabitha Stoecker, le due atlete più costanti nel corso delle sei batterie già citate. Fumagalli e Marmaglio daranno comunque il massimo per provare a lasciare il segno in una gara davvero importante.

La prima manche della gara di skeleton singolo femminile inizierà alle 16.00, mentre la seconda vedrà il suo avvio alle 17.48 e avverrà al Cortina Sliding Center che negli ultimi giorni sta regalando moltissime soddisfazioni all’Italia, con il bronzo nello slittino maschile singolo e i due errori nello slittino doppio maschile e femminile. Segui la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza ragazze!