Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari venerdì 13 febbraio, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 13 febbraio va in scena la decima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un giovedì sontuoso grazie ai trionfi di Federica Brignone (superG) e Francesca Lollobrigida (5000 metri di speed skating), senza dimenticarsi dell’argento di Arianna Fontana (500 metri di short track) e del bronzo della staffetta di slittino.

Grande attesa per lo snowboardcross femminile sulle nevi di Livigno, ma Michela Moioli avrà recuperato dal trauma facciale e sarà della partita dall’alto del suo status di Campionessa del Mondo in carica? Nella 10 km in tecnica libera di sci di fondo non sembrano esserci grandi possibilità per gli azzurri, ma Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini proveranno a essere della partita in quel di Tesero

Speranze importanti rivolte sulla sprint maschile di biathlon: Tommaso Giacomel deve lasciarsi alle spalle gli errori commessi nell’individuale e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio ad Anterselva. Tornerà in pista Riccardo Lorello dopo il bronzo conquistato sui 5000 metri: appuntamento sulla doppia distanza insieme a Davide Ghiotto, Campione del Mondo in carica. Lo speed skating regalerà nuove emozioni sul ghiaccio di Milano?

In serata Daniel Grassl darà la caccia alla medaglia di bronzo nel singolare maschile di pattinaggio artistico: servirà un free program da urlo per fare saltare il banco a Milano. Amedeo Bagnis darà l’assalto al podio dello skeleton nelle ultime due manche sul budello di Cortina d’Ampezzo. Doppio impegno per l’Italia nel torneo di curling maschile (contro Gran Bretagna e Germania) e la nostra Nazionale di hockey ghiaccio femminile affronterà gli USA in un impossibile quarto di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (venerdì 13 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 13 febbraio

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 2

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina – Diretta tv su Rai2

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 – Diretta tv su Rai2

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 – Diretta tv su Rai2

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 2

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile – Diretta tv su Rai2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia – Diretta tv su RaiSportHD

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale – Diretta tv su Rai2

14.00 BIATHLON – Sprint maschile – Diretta tv dalle 14.15 alle 15.00 su RaiSport HD, poi Rai2

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per il bronzo

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per l’oro

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschile – Diretta tv su Rai2 fino alle 17.00, poi in sovrapposizione con lo skeleton

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche – Diretta tv su Rai2 dalle 17.00

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Cechia-Svezia

17.45 SKELETON – Gara femminile, seconda manche Diretta tv su Rai2 (in alternanza con i vari tg)

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program maschile

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina, Cechia-Norvegia, Canada-Svezia – Diretta tv su RaisportHD (certa la sovrapposizione con altri eventi)

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche Diretta tv su Rai2 dalle 20.00

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai2

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche) – Diretta tv su RaiSportHD

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Italia-USA- Diretta tv su RaiSportHD

21.14 SKELETON – Gara maschile, quarta manche Diretta tv su Rai2 (in alternanza con il pattinaggio artistico)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 12.10 alle ore 15.30 e dalle ore 16.40 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 13 febbraio

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4: Patrick Baumgartner

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile: Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.00 BIATHLON – 10 km sprint maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, small final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, big final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschili: Davide Ghiotto, Riccardo Lorello

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

17.48 SKELETON – Gara femminile, seconda manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program individuale maschile: Matteo Rizzo, Daniel Grassl

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

21.05 SKELETON – Gara maschile, quarta manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Italia-USA

