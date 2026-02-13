Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: la grande sfida di Ghiotto, Moioli ci prova, Giacomel per il riscatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI