LIVE Italia-Germania, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: entra nel vivo la corsa alla semifinale

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! Mosaner e compagni sfideranno in questo turno il quartetto della Germania. Gli azzurri partono favoriti, ma non sono ammessi falsi passi

Il quartetto azzurro, formato da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, ha cominciato alla grande battendo la squadra svedese guidata dal fenomeno Edin. Contro i campioni olimpici in carica gli italiani hanno giocato un curling tatticamente perfetto e con percentuali stellare nelle esecuzioni dei tiri.

La giornata odierna è già significativa per capire definitivamente quali potranno essere le ambizioni della squadra azzurra. Nella sessione mattutina di gare l’Italia affronterà un’altra squadra fortissima; la Gran Bretagna dello skip Mouat. Qualora gli azzurri riuscissero a vincere anche contro il quartetto scozzese si potrebbe già aprire una strada ben tracciata verso le semifinali. Ovviamente però è necessario non commettere errori che potrebbero risultare fatali contro team alla portata, fra i quali anche la Germania.

I tedeschi però non sono assolutamente da sottovalutare. Nella prima gara del torneo maschile il quartetto formato da Marc Muskatewitz, Benjamin Kapp, Felix Messenzehl e Johannes Scheuerl ha perso solamente di un punto e all’extra-end contro il Canada, uno dei team che puntano alla medaglia d’oro. La Germania non parte con i favori del pronostico nella sfida al quartetto di Joel Retornaz, ma se riuscirà a giocare il curling mostrato contro il Canada non sarà facile per gli azzurri trovare la vittoria.

La partita fra Italia e Germania, terzo match del torneo maschile di curling delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, inizierà alle ore 19.05: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!