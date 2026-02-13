Seguici su
LIVE Italia-Germania, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: entra nel vivo la corsa alla semifinale

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! Mosaner e compagni sfideranno in questo turno il quartetto della Germania. Gli azzurri partono favoriti, ma non sono ammessi falsi passi

Il quartetto azzurro, formato da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, ha cominciato alla grande battendo la squadra svedese guidata dal fenomeno Edin. Contro i campioni olimpici in carica gli italiani hanno giocato un curling tatticamente perfetto e con percentuali stellare nelle esecuzioni dei tiri.

La giornata odierna è già significativa per capire definitivamente quali potranno essere le ambizioni della squadra azzurra. Nella sessione mattutina di gare l’Italia affronterà un’altra squadra fortissima; la Gran Bretagna dello skip Mouat. Qualora gli azzurri riuscissero a vincere anche contro il quartetto scozzese si potrebbe già aprire una strada ben tracciata verso le semifinali. Ovviamente però è necessario non commettere errori che potrebbero risultare fatali contro team alla portata, fra i quali anche la Germania.

I tedeschi però non sono assolutamente da sottovalutare. Nella prima gara del torneo maschile il quartetto formato da Marc Muskatewitz, Benjamin Kapp, Felix Messenzehl e Johannes Scheuerl ha perso solamente di un punto e all’extra-end contro il Canada, uno dei team che puntano alla medaglia d’oro. La Germania non parte con i favori del pronostico nella sfida al quartetto di Joel Retornaz, ma se riuscirà a giocare il curling mostrato contro il Canada non sarà facile per gli azzurri trovare la vittoria.

La partita fra Italia e Germania, terzo match del torneo maschile di curling delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, inizierà alle ore 19.05OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

