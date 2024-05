Sport in tv oggi (domenica 26 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 26 maggio: in programma il tennis con il Roland Garros, i motori con la F1 e la MotoGP, il ciclismo con il Giro d’Italia, e molto altro.

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2024: saranno 50 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 9 tra cavalieri ed amazzoni.

Sarà la Città Eterna a fare da palcoscenico per la ventunesima ed ultima tappa, la diciannovesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Roma, della lunghezza 125 km: la partenza fittizia è prevista alle ore 15.30, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.35, infine l’arrivo è calcolato tra le 18.33 e le 18.52.

Si concluderà quest’oggi il doppio weekend motoristico di F1 e Motomondiale: si completeranno, infatti, i programmi previsti per il GP di Monaco di F1, in corso a Montecarlo, e per il GP di Catalogna di MotoGP, Moto2 e Moto3, in corso a Barcellona.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 26 maggio

09.00 Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: finali specialità olimpiche e paralimpiche – 10.00 Rai Play Sport 1

09.40-09.50 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.10-11.10 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità individualiste senior, cerchio e palla – Rai Play Sport 2

11.00 Tennis, Roland Garros: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match dalle 11.00 Sonego-Humbert, 1° match dalle 12.00 Bronzetti-Osaka, 3° match dalle 11.00 Nardi-Muller, 4° match dalle 11.00 Trevisan-Danilovic) – Eurosport 1 HD (12.00-15.10, 19.30-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-20.40), eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

11.00 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.20-12.20 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità individualiste senior, clavette e nastro – Rai Play Sport 2

12.15 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 14.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 1° round – Rai Sport HD fino alle 14.00, poi Rai 2 HD, Rai Play Sport 3, www.piazzadisiena.it

13.45-14.25 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità squadre senior, cinque cerchi – Rai Play Sport 2, dalle 14.00 Rai Sport HD

14.00 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 16.05 differita TV8 HD, tv8.it

14.35-15.15 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità squadre senior, 3 nastri e 2 palle – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2

14.45 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 2° round – Diretta tv su Rai 2 HD, Rai Play Sport 3, www.piazzadisiena.it

15.00 F1, GP Monaco: gara (78 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, 18.45 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Volley, Nations League: Italia-Brasile – DAZN, VBTV

15.35 Ciclismo, Giro d’Italia: 21a tappa, Roma-Roma (125 km) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

15.40-18.35 Ginnastica artistica, Serie A1: Final Six – Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Lecce – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Torino – DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

18.45 Indycar, 500 Miglia Indianapolis: gara – Sky Sport Max, Sky Go, Now

20.00 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Real Madrid – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Sassuolo – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Roma – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Inter – DAZN, ZONA DAZN 2

20.45 Calcio, Serie A: Frosinone-Udinese – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

20.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Venezia – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+