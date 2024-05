LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: Sofia Raffaeli per fare incetta nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. Si conclude la rassegna continentale a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena le finali degli attrezzi individuali e a squadre con tanta Italia in pedana.

L’Italia scenderà in pedana con grandi ambizioni. Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi nelle qualificazioni si sono meritate l’accesso alle finali di specialità previste domenica, le migliori ventiquattro hanno staccato il biglietto per la finale del concorso generale individuale in programma sabato. Sofia Raffaeli ieri ha conquistato l’argento nell’All Around e può rimpinguare il suo bottino di podi. La fuoriclasse marchigiana si è qualificata a tutte le finali di specialità, mentre Milena Baldassarri sesta oieri nel giro completo, darà la caccia al podio nell’esercizio alle clavette.

Queste le protagoniste della finale al cerchio: 1. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 36.550, 2. Daria Atamanov (Israele) 36.350, 3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 35.950, 4. Sofia Raffaeli (Italia) 35.600, 5. Daniela Munits (Israele) 34.300, 6. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 34.300, 7. Alba Bautista (Spagna) 34.050, 8. Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) 33.700. Queste le protagoniste della finale alla palla: 1. Sofia Raffaeli (Italia) 34.950, 2. Darja Varfolomeev (Germania) 34.700, 3. Daniela Munits (Israele) 34.250, 4. Alba Bautista (Spagna) 34.050, 5. Vera Tugolukova (Cipra) 34.000, 6. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 33.750, 7. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 33.500, 8. Fanni Pigniczki (Ungheria) 33.350.

Al via nella finale delle clavette: 1. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 34.600, 2. Vera Tugolukova (Cipro) 33.950, 3. Daniela Munits (Israele) 33.800, 4. Margarita Kolosov (Germania) 33.350, 5. Milena Baldassarri (Italia) 33.250, 6. Sofia Raffaeli (Italia) 33.200, 7. Elvira Krasnobaeva (Bulgaria) 33.200, 8. Liliana Lewinska (Polonia) 33.100. Queste le protagoniste della finale al nastro: 1. Sofia Raffaeli (Italia) 33.800, 2. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 33.350, 3. Darja Varfolomeev (Germania) 33.200, 4. Elvira Krasnobaeva (Bulgaria) 32.800, 5. Daria Atamanov (Israele) 32.650, 6. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 32.500, 7. Alba Bautista (Spagna) 32.300, 8. Fanni Pigniczki (Ungheria) 32.000.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023 in prigramma a Budapest (Ungheria), cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 10.00!