LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia deve riscattarsi al Montmeló

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló si prospetta una gara particolarmente tirata in cui il riscontro finale è molto incerto. Non sarà solo la prestazione pura a fare la differenza, ma bisognerà mettere nel conto il degrado delle gomme.

Francesco Bagnaia dovrà riscattarsi dopo il brutto errore nella Sprint Race. Pecco ha vanificato una vittoria praticamente certa, perdendo l’anteriore in percorrenza di curva-5 e mandando all’aria i sogni di gloria. Una caduta pesante dal punto di vista mentale e del campionato per il due volte iridato, che in questo modo ha perso punti nei confronti dei suoi rivali diretti in classifica generale.

Da questo punto di vista il leader della graduatoria, Jorge Martin, punterà alla solidità nel corso di questa gara, tenendo bene in conto quanto è accaduto nella Sprint. In tutto questo, attenzione a Marc Marquez. Nonostante il via dalla 14ma posizione, l’asso nativo di Cervera è stato capace di giungere secondo alle spalle di Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara di ieri. Vedremo anche come l’alfiere della Casa di Noale saprà interpretare il GP odierno.

Si comincia alle 09.40 con il warm-up e poi alle 14.00 è in programma la gara.