LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: le Farfalle in gara nelle finali di specialità

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle finali a squadre di specialità degli Europei 2024 di ginnastica ritmica in corso a Budapest (Ungheria), valevoli per la quinta ed ultima giornata della manifestazione continentale. Le Farfalle azzurre cercheranno di strappare altri due piazzamenti sul podio per rimpinguare un bottino piuttosto ricco per chiudere al meglio l’edizione numero 40 dei Campionati Europei.

Si partirà alle 13.45 con la prova ai 5 cerchi. Nell’all-around andato in scena nella serata di ieri, l’Italia ha strappato un buon secondo punteggio (38.900) alle spalle della Bulgaria, unica nazione a mettersi davanti alle azzurre per soli 0.250 punti. Il distacco dalle campionesse d’Europa all-around è risicato in questa specialità, perciò l’Italia può pensare anche di puntare all’oro effettuando un programma scevro da sbavature.

D’altro canto, nell’evento ai 3 nastri e 2 palle le ragazze capitanate da Alessia Maurelli si dovranno inventare il numero per migliorare la propria classifica in questa specialità. Le Farfalle infatti si sono piazzate solamente in sesta posizione nella gara di ieri, pagando ben 2.550 dalla Bulgaria prima. Anche il podio di specialità non sarà semplice da conquistare, ma le azzurre hanno l’esperienza e la capacità per ribaltare la situazione.

Il via delle finali è previsto per le 13.45.