LIVE Moto2, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: Roberts unica risposta extra-europea agli spagnoli

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo storico tracciato del Montmelò andrà in scena una gara di grande importanza non solo per la classifica piloti ma anche (finalmente) in ottica Italia.

I fari saranno infatti riportati su Celestino Vietti, il quale partirà dalla prima fila, precisamente dalla terza piazzola, insieme a Sergio Garcia (Boscoscuro MT), in pole segnando un crono di 1:41:849, e Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed UP) secondo con un ritardo di 240 millesimi. Di 288 invece il ritardo del centauro italiano in sella alla Red Bull KTM Ajo.

Per Celestino la missione sarà chiaramente sopravvivere al “Festival spagnolo”, contrassegnato dalla presenza di molteplici piloti in posizioni interessante: pensiamo ad Aron Canet (Kalex Fantic) a 299, Albert Arenas (Kalex Gresini), Manuel Gonzalez (Kalex Gresini), Daniel Munoz (Kalex) e Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up).

Da non sottovalutare poi Joel Robertes (Kalex American), unico extra europeo in top 10 e motivato ad insidiare Garcia, diretto rivale in ottica Mondiale. Più indietro invece gli altri italiani con la quattordicesima posizione di Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS), la ventesima di Mattia Pasini (Boscoscuro Team Ciatti) e la ventitreesima di Dennis Foggia (Kalex Italtrans).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale al Montmelò. Sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata. Si comincia alle 12:15. Buon divertimento!