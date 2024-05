LIVE Moto3, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: il colombiano Alonso sfida gli spagnoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci attende una gara di grande importanza per l’intero campionato.

La gara della classe più leggera, come sempre, prenderà il via alle ore 11.30 e vedrà in pole position Ivan Ortolà (KTM MT) che ha messo a segno il tempo di 1:46.749 precedendo per appena 19 millesimi l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly), mentre completa la prima fila lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 262.

Quarta posizione per il giapponese Talyo Furusato (Kalex Asia) a 388 millesimi, quinta per il suo connazionale Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 429, mentre chiude la seconda fila il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) a 550. Settimo lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 646, quindi ottavo il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 719 e nono l’ennesimo padrone di casa, Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 8 decimi esatti. Decimo il primo degli italiani, Luca Lunetta, davanti a Stefano Nepa e Matteo Bertelle.

La gara della Moto3 scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della corsa, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera. Buon divertimento!