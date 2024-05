LIVE Nardi-Muller, Roland Garros 2024 in DIRETTA: esordio Slam complesso contro il padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Luca Nardi e Alexandre Muller.

Esordio complicato in un torneo del Grand Slam per il pesarese, che si è guadagnato con i risultati brillanti di questo inizio di stagione la possibilità di prendere parte al Roland Garros direttamente nel tabellone principale, così come potrà fare a Wimbledon. Inutile girarci intorno, la carriera di Nardi è “girata” dal momento in cui ha sconfitto Novak Djokovic a Indian Wells. Da quel momento ha vinto il Challenger di Napoli e si è qualificato a Montecarlo, prima dello sfortunato episodio di Bucharest quando un piccolo infortunio alla caviglia gli ha negato la partecipazione a Barcellona e Madrid.

Tornato in campo agli Internazionali d’Italia, ha brillantemente superato il tedesco Altmaier al primo turno prima di arrendersi giocando alla pari contro Holger Rune. La tenuta del marchigiano in un match 3 su 5 è tutta da valutare, ma di fronte c’è un avversario che avrà grandissima pressione di giocare davanti al pubblico di casa un match così importante. Alexandre Muller viene dal super 4° turno ottenuto a Roma, dove si è arreso al futuro finalista Nico Jarry in 2 set combattuti. Anch’egli sta vivendo la migliore stagione della carriera, al 90° posto mondiale mentre Nardi milita al 71° posto. In palio 50 punti che lo porterebbero in top 70!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Luca Nardi e Alexandre Muller. Si parte come 3° match dalle 11:00, prima dell’azzurro un match femminile e l’esordio di Hubert Hurkacz.