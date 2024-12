Sport in tv oggi (martedì 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 10 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Un day-1 in cui l’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista nella Duna Arena. Assisteremo anche alla prima giornata di incontri del Mondiale per club di volley maschile con Trento e Civitanova ai nastri di partenza e desiderose di fare la differenza.

Sul versante femminile, Conegliano sarà impegnata in Champions League e affronterà il Martiza Plovdiv e vorrà confermare la propria superiorità. In tema di competizioni europee, ci sarà anche la Champions League di calcio con Inter e Atalanta in campo, contro il Bayer Leverkusen e il Real Madrid.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 10 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 10 dicembre

09.00 Nuoto, Mondiali vasca corta 2024: prima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

10.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: 64 kg femminili (A) – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

10.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: 64 kg femminili (D) – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

11.00 Snooker, Scottish Open: primo turno – Diretta streaming su Discovery+.

12.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: 64 kg femminili (C) – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

14.00 Volley, Mondiale per club: Itas Trentino vs Shahdab Yazd – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

15.30 Pallamano femminile, Europei 2024: Romania vs Polonia – Diretta streaming su EHFTV.

17.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: 64 kg femminili (B) – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

17.30 Volley, Mondiale per club: Cucine Lube Civitanova vs Foolad Sirjan Iranian – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

17.30 Nuoto, Mondiali vasca corta 2024: prima giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Pallamano femminile, Europei 2024: Ungheria vs Francia – Diretta streaming su EHFTV.

18.00 Basket, Champions League: Maccabi Ironi Ramat Gan vs AEK Athens – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Girona vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Dinamo Zagabria vs Celtic Glasgow – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurocup: Trefi Sopot vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Hamburg vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket femminile, FIBA Europe Cup: Le Portel vs Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket, Champions League: Bonn vs VEF Riga – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Chemitz vs Tortona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallamano femminile, Europei 2024: Svezia vs Montenegro – Diretta streaming su EHFTV.

20.30 Volley femminile, Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs Maritza Plovdiv – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

21.00 Basket, Champions League: Tenerife vs Karsiyaka – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Basket, Champions League: Benfica vs Manresa – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Atalanta vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Shakhtar Donetsk vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo vs PSG – Diretta tv Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bruges vs Sporting – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Brest vs PSV – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.