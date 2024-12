Sport in tv oggi (mercoledì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 11 dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Champions League maschile e femminile, il volley con la Champions League femminile ed il Mondiale per Club maschile, gli scacchi con la tredicesima partita del Mondiale, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.

La seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta andrà in scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria): altre sei finali sono in programma dopo i sei record del mondo fatti segnare ieri, mentre in casa Italia si riparte dai due argenti colti da Alberto Razzetti nei 200 misti e della staffetta 4×100 stile libero maschile.

Guarda il Mondiale per Club di volley maschile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La Roma affronterà il Wolfsburg nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2024-2025: le giallorosse dovranno affrontare una trasferta in terra tedesca non semplice, nella consapevolezza di avere potenzialmente due risultati su tre per centrare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Siamo ormai giunti alla tredicesima e penultima partita del match dei Mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju, con i due contendenti che si trovano sul 6-6. Lo spettro degli spareggi è più vicino, ma prima ci sono altre due sfide, che potrebbero rivelarsi decisive.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 dicembre

02.35 Badminton, World Tour Finals Hangzhou: 1a giornata fase a gironi – YouTube BWF TV

05.00 Squash, Mondiali a squadre Hong Kong: 3a giornata – worldsquash.tv

09.00 Nuoto, Mondiali vasca corta: 2a giornata, batterie – Rai Sport HD, Rai Play

10.00 Scacchi, Mondiale: Ding Liren-Gukesh, tredicesima partita – FIDE, chess.com

11.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross femminile I – Nessuna copertura tv / streaming

11.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross maschile I – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross femminile II – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross maschile II – Nessuna copertura tv / streaming

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali: sesta giornata – mia.gov.bh/bahrain-sport-1

17.15 Pallanuoto, Serie A1: De Akker-Brescia – YouTube Bologna De Akker

17.30 Volley femminile Challenge Cup: Kangasala-Chieri – Nessuna copertura tv / streaming

17.30 Volley, Mondiale per Club: Itas Trentino-Ciudad Voley – DAZN, VBTV

17.30 Nuoto, Mondiali vasca corta: 2a giornata, semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play

18.45 Calcio femminile, Champions League: Wolfsburg-Roma – DAZN, DAZN 1

18.45 Calcio femminile, Champions League: Galatasaray-Lione – DAZN

18.45 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Slovan Bratislava – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Lille-Sturm Graz – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

19.00 Volley femminile, Champions League: Milano-Calcit Kamnik – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

19.00 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Stoccarda – Sky Sport 258, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

19.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Firenze – VBTV

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Novara-Lodz – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Volley femminile Challenge Cup: Roma-Levski Sofia – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Cedevita Olimpija – DAZN

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-Brno – Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Basket femminile, Eurocup: Campobasso-Girona – YouTube FIBA Basketball

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari-Jairis – YouTube FIBA Basketball

21.00 Calcio femminile, Champions League: Celtic-Real Madrid – DAZN

21.00 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-Twente – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Monaco – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Bologna – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Barcellona – TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord-Sparta Praga – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Juventus-Manchester City – Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Milan-Stella Rossa – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K , Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Stoccarda-Young Boys – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Volley, Mondiale per Club: Cucine Lube Civitanova-Praia Clube – DAZN, VBTV