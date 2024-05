LIVE Sonego-Humbert, Roland Garros 2024 in DIRETTA: serve un’impresa come l’anno scorso per sognare le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert.

Partita che è ormai diventata un classico, visto che i due giocatori si affrontano per la sesta volta, di cui quattro negli ultimi 12 mesi. Humbert guida per 3-2 nei confronti diretti, ma si parla sempre di partite estremamente lottate che hanno lasciato spazio a capovolgimenti di fronte e sono sempre state equilibrate, spesso a volentieri al set decisivo. Il più recente risale agli ottavi di Montecarlo, quando si impose il francese in rimonta dopo che il torinese aveva avuto anche la palla per andare avanti di set e break. Questo match si è giocato anche al Roland Garros 2023, con la vittoria 3 set a 0 di Sonego proprio al 1° turno e proprio sul Suzanne Lenglen.

Sonego ha bisogno di un’impresa nel secondo Slam dell’anno per riacciuffare per la coda un posto alle Olimpiadi di Parigi. Al momento il torinese sarebbe fuori di due posti (se non ci dovessero essere ritiri). Va però rimarcato come ogni Nazione possa avere solo 4 atleti al via, quindi l’azzurro dovrebbe sopravanzare uno tra Arnaldi e Darderi, che al momento militano 200 punti davanti a lui, con in mezzo Flavio Cobolli. Serve un’impresa oggi, contro la testa di serie numero 15 del torneo, per darsi una chance di partecipare al torneo di singolare e, soprattutto, di doppio maschile con Jannik Sinner.

Non dimentichiamoci che Sonego difende il super ottavo di finale dell’anno scorso, miglior risultato stagionale e della carriera in uno Slam (al pari dell’ottavo del 2020 sempre a Parigi e a Wimbledon nel 2021). In quell’occasione sconfisse Humbert al 1° turno, da sfavorito, in 3 parziali prima di battere niente meno che Andrey Rublev al 3° turno rimontando da 2-0 sotto e arrendersi al russo Khachanov in 4 parziali. Sono 180 punti pesanti in scadenza, che rischiano di farlo uscire dalla top 60 se non confermati.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros tra Sonego e Humbert, al via alle 11:00 nella “forca caudina” del Campo Suzanne Lenglen.