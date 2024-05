LIVE F1, GP Monaco 2024 in DIRETTA: Leclerc scatta dalla pole, Verstappen chiamato alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP di Monaco 2024, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. È il giorno di una delle gare più attese di tutto il calendario della F1, l’evento cardine dell’intera stagione: i piloti si daranno battaglia tra le strade cittadine di Montecarlo, dove un solo millimetro può fare la differenza tra errore e magia.

Nella settantesima edizione del GP di Monaco sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position. Il monegasco è stato autore di un giro irreale nelle Qualifiche di ieri rifilando quasi due decimi ad Oscar Piastri, il quale partirà al suo fianco. L’australiano sarà braccato dalle due Ferrari, visto che in terza posizione scatterà Carlos Sainz, seguito a sua volta dall’altra McLaren.

Sono chiamate alla rincorsa le due Red Bull. Max Verstappen ha commesso un errore nell’ultimo tentativo delle Qualifiche, il quale gli è costato diverse posizioni in griglia: l’olandese partirà dalla sesta posizione e proverà ad essere autore di una rimonta quanto mai complicata verso il podio. A caccia del riscatto anche Sergio Perez, che partirà dalla diciottesima posizione.

Il semaforo verde del Gran Premio di Montecarlo è previsto per le 15.00. L’evento sarà visibile su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP di Monaco a partire dalle 14.15 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdersi nulla. Buon divertimento!