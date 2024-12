Sport in tv oggi (giovedì 12 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 12 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Mondiale per Club di volley maschile con l’impegno di Trento, mentre a Budapest andrà in scena la terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. Da non perdere gli sport invernali con il PGS di snowboard a Carezza, lo skicross a Val Thorens e la prova cronometrata della discesa libera femminile a Beaver Creek. Spazio alla quattordicesima partita del Mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh, i Mondiali di sollevamento pesi.

Da seguire con attenzione la ricchissima serata di calcio tra Europa League (con Roma e Lazio) e Conference League (con la Fiorentina). Ampia proposta di basket con Eurolega ed Eurocup, oltre all’amichevole di hockey ghiaccio tra Italia e Ungheria. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 12 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 dicembre

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 11.00)

08.00 BADMINTON – World Tour Finals (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Carezza, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 NUOTO – Mondiali in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.00 SCACCHI (Mondiale) – Ding Liren vs Gukesh, quattordicesima partita (diretta streaming su FIDE e Chess.Com)

12.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Carezza, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SNOOKER – Scottish Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Val Thorens, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Conference League) – Vikingur Reykjavik-Djurgarden (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 96 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

16.30 CALCIO (Conference League) – Astana-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 NUOTO – Mondiali in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 76 kg femminile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.45 CALCIO (Europa League) – Roma-Braga (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Fiorentina-LASK (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Viktoria Plzen-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Malmoe-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Cinque partite: Hoffenheim-FCSB, Ludogorets-AZ Alkmaar, Olympiakos-Twente, PAOK-Ferencvaros, Royale Union-Nizza (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Otto partite: Basaksehir-Heidenheim, Dinamo Minsk-Larne, Copenhagen-Hearts, HJK-Molde, Legia-Lugano, Noah-APOEL, Lubiana-Cercle Brugge, Petrocub-Betis Siviglia (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO FFEMMINILE (Champions League) – Bayern Monaco-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Valerenga-Arsenal (diretta streaming su DAZN)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Monaco (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Partizan Belgrado (diretta streaming su DAZN)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera femminile a Beaver Creek (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (amichevole) – Italia-Ungheria (diretta streaming su FISG Tv)

20.00 SNOOKER – Scottish Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Saragozza-Venezia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Sesto San Giovanni-Sopron (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Zalgiris Kaunas (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Ajax-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Glasgow Rangers-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Real Sociedad-Dinamo Kiev (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lione-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Bodo/Glimit-Besiktas (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Quattro partite: Elfsborg-Qarabag, Porto-Midtjylland, Maccabi Tel Aviv-RFS, Slavia Praga-Anderlecht (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Sette partite: Gent-TSC, Mlada Boleslava-Jagiellonia, Omonia-SK Rapid, Paphos-Celje, Shamrock Rovers-Borac Banja Luka, St. Gallen-Guimaraes, TNS-Panathinaikos (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Hammarby-Barcellona, Manchester City-St. Polten (diretta streaming su DAZN)

21.00 VOLLEY (Mondiale per Club) – Praia Clube-Foolad Sirjan Iranian (diretta streaming su DAZN, VTBV)

Venerdì 13 dicembre

00.30 VOLLEY (Mondiale per Club) – Trento-Sada Cruzeiro (diretta streaming su DAZN, VTBV)