LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: passerella a Roma, Milan cerca il poker

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2024. Si chiude l’edizione numero 107 della Corsa Rosa con la passerella per le strade di Roma, con Tadej Pogacar che è già stato incoronato dominatore assoluto ma un successo di frazione assolutamente prestigioso che i velocisti non vogliono lasciarsi scappare.

Lungo trasferimento da Bassano del Grappa alla Capitale, per una giornata finale destinata a risolversi allo sprint. Saranno in tutto 125 gli ultimi chilometri da percorrere per la carovana, e dopo la prima parte in linea si entrerà in un circuito che si snoda intorno alle strade di Roma, passando vicino a tanti dei luoghi più iconici della Città Eterna. Si parte da zona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso il centro, rientrare in città e affrontare l’anello finale intorno ai Fori Imperiali: 9.5 chilometri da affrontare in otto giri per arrivare alla volata.

Sarà passerella in Rosa per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che ha dominato e vinto con ampio merito il suo primo Giro d’Italia, il terzo Grande Giro della sua carriera e la sesta Monumento, in un palmares che fa già paura. Giornata di festa anche per Daniel Martinez (BORA – hansgrohe) e Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), che alla fine saliranno sul palco rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Premiazioni che vedranno presente Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che è riuscito nell’obiettivo di vincere la maglia bianca chiudendo al quinto posto in generale. Prima di tutto questo però ci sarà un’ultima occasione per le ruote veloci, per arpionare una vittoria dal peso specifico enorme. Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha già la sicurezza di vincere la maglia ciclamino, ma è determinato più che mai a riscattare la volata di Padova e trovare il poker di successi. Il suo primo avversario sarà il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che invece vuole impattare il numero di vittorie dell’azzurro. I nomi poi sono ormai i solidi: Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) e Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa).

sono 125 gli ultimi chilometri da percorrere per la carovana quest'oggi nella tappa di Roma. Causa il lungo viaggio la partenza sarà più tardi rispetto alle venti giornate precedenti, con il via ufficiale previsto per le 15.35. Passerella per Pogacar, mentre Milan vuole il poker e sarà battaglia con tutti i velocisti.