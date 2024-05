Sport in tv oggi (domenica 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 12 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, i motori con il Motocross e la MotoGP, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tiro con l’arco con gli Europei, e molto altro.

Nel torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, gli ultimi due azzurri saranno impegnati nei ripescaggi dello stile libero per provare a centrare l’obiettivo dei Giochi. Saranno in palio le ultime 6 carte olimpiche non nominali e l’Italia sarà rappresentata in due categorie di peso, da Aron Caneva nei -86 kg e da Benjamin Konrad Honis nei -97 kg.

A Lugo si concluderà il GP di Galizia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Si disputerà l’ultima giornata degli Europei di tiro con l’arco: ad Essen, nel ricurvo l’Italia si giocherà il titolo a squadre maschili a partire dalle ore 11.25 contro la Francia. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno riportato l’Italia ai Giochi Olimpici dopo 8 anni in questa specialità e si avrà la possibilità di schierare tre atleti nella competizione individuale ed un duo nella gara a coppie miste.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 12 maggio

09.40-09.50 MotoGP, GP Francia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.00 Tiro con l’arco, finali ricurvo (10.00 Bronzo a squadre femminili: Italia-Germania, 11.25 Oro a squadre maschili: Italia-Francia, 14.50 Bronzo individuale femminile: Andreoli-Barbelin) – Archery Europe o Archery+

10.25 Motocross, GP Galizia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Galizia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 3° turno singolare e 1° turno doppio (1° match dalle 11.00 Passaro-Borges e 5° match dalle 11.00, non prima delle 20.30, Darderi-Zverev; 5° match dalle 11.00 Arnaldi/Passaro-Bopanna/Ebden) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11.00-15.30), Sky Sport Uno (15.30-22.30), dalle 11.00 Passaro-Borges anche su Rai 2 HD, Sky Go, Now, Tennis TV, dalle 11.00 Passaro-Borges anche su Rai Play

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: 3° turno singolare e 2° turno doppio (3° match dalle 11.00, col match precedente non prima delle 13.00, Abbagnato/Zantedeschi–Errani/Paolini) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11.00-15.30), Sky Sport Uno (15.30-22.30), Sky Go, Now, WTA TV

11.00 Moto3, GP Francia: gara (20 giri) – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now

12.15 Ciclismo, Giro d’Italia: 9a tappa, Avezzano-Napoli (214 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

12.15 Moto2, GP Francia: gara (22 giri) – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now

12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Empoli – DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Pomigliano – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Milan – DAZN, ZONA DAZN

13.15 Motocross, GP Galizia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD (dalle 13.25), mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

14.00 MotoGP, GP Francia: gara (27 giri) – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now

14.00-15.30 Lotta, Preolimpico mondiale: ripescaggi stile libero 57-65-74-86-97-125 kg (Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis) – UWW+

14.15 Motocross, GP Galizia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Torino – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Sassuolo – DAZN

15.45-16.45 Lotta, Preolimpico mondiale: finali 3°-5° posto stile libero 57-65-74-86-97-125 kg – UWW+

16.10 Motocross, GP Galizia: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.00-18.00 Lotta, Preolimpico mondiale: spareggi 3° posto pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg – UWW+

17.10 Motocross, GP Galizia: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.30 Pallamano, Play-off Mondiali 2025: Montenegro-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Pallamano TV, Pagina Facebook FIGH

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Salernitana – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket, Serie A: Milano-Trentino – DAZN, DMAX, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

19.30 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Milano – flima.tv

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Roma – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Basket, Serie A: Brescia-Pistoia – DAZN, DMAX, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

21.00 Volley, amichevole: Italia-Serbia – Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Domenica 12 maggio

10:00 TennisMania Speciale Internazionali BNL D’italia con Paolo Canè. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:30 Banana Sport, un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv