Nuoto, Benedetta Pilato delude ed è eliminata nelle batterie dei 100 rana ai Mondiali di vasca corta

Una grande delusione. Benedetta Pilato non ha centrato l’accesso alle semifinali dei 100 rana donne nei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) c’erano aspettative sulla pugliese, che aveva ben nuotato nella piscina da 25 metri in questa parte dell’anno, come dimostrato dal crono di 1:03.77 (secondo al mondo nella stagione prima della rassegna iridata) a Riccione con cui si era presentata al via di questa competizione.

Una nuotata troppo sotto ritmo per l’atleta allenata da Antonio Satta che, dopo un passaggio da 30.19 ai 50 metri, non ha saputo cambiare marcia, anzi calando in termini di intensità. Sapremo nelle prossime ore cosa sia accaduto e se ci sono stati problemi nell’avvicinamento a questa manifestazione. Di sicuro, non ci si aspettava un crono da 1:05.30 (20°) da lei, tempo che l’azzurra è in grado di nuotare in vasca lunga.

Un piazzamento che non rispecchia il valore della classe 2005 del Bel Paese e la condanna a una clamorosa eliminazione, quando si pensava e sperava che potesse essere in lizza per le medaglie. A rispondere presente da questo punto di vista sono state la britannica Angharad Evans (1:03.45), la statunitense Lilly King (1:03.50), la cinese Tang Qianting (1:03.52), grande favorita della vigilia, e la lituana Ruta Meilutyte (1:04.27).

Da notare anche il ritorno in gara della nuotatrice russa Yuliya Efimova, perfettamente distinguibile dal colore della cuffia (rosa), che a 32 anni ha siglato il crono di 1:04.27 e si è qualificata per le semifinali.