LIVE Moto3, GP Francia 2024 in DIRETTA: sfida serrata Alonso vs Holgado, Rossi e Lunetta per la rimonta

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia a Le Mans per quanto riguarda la classe Moto3, quinto appuntamento della stagione.

Sarà un duello serratissimo tra David Alonso e Daniel Holgado. I due partono fianco a fianco nella griglia di partenza: lo spagnolo è riuscito a staccare ieri la pole position per appena 11 millesimi nei confronti del brasiliano. Holgado nel Mondiale ha 74 punti contro i 68 di Alonso: è un vero e proprio confronto a tutto campo per questi due big della Moto3.

Se difficilmente altri riusciranno ad entrare nella lotta per la vittoria, gli italiani proveranno a risalire dalle retrovie: Riccardo Rossi partirà dalla tredicesima casella, Luca Lunetta dalla quindicesima. Per entrambi una gara in salita, laddove l’obiettivo è entrare in top 10.

Si parte alle 11.00.