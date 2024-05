LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: finale imprevedibile sulle strade di Napoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della nona tappa del Giro d’Italia 2024, la prima grande corsa a tappe della stagione. Dopo le fatiche della frazione di ieri con l’arrivo a Prati di Tivo che ha visto nuovamente imporsi Tadej Pogacar, quest’oggi la corsa rosa si sposta ancor di più verso sud per raggiungere Napoli, città dove si chiuderà la frazione odierna, per l’ultimo impegno di questa prima settimana di gara della 107ma edizione del Giro.

Frazione odierna che attraverserà ben tre regioni. Si parte da Avezzano, in provincia dell’Aquila e, dopo una lunga ma leggera discesa e un piccolo dentello, ed esser transitati nel Lazio, il tracciato spianerà per un centinaio di chilometri. Ai -40, la musica cambierà: infatti il percorso inizierà a presentare diversi saliscendi, tra cui lo strappo di Monte di Procida (4,1 km al 3,8%, max. 9%) e l’asperità al 14% che, da Baia, porterà a Lago Lucrino. Infine, superata una ripida discesa, si entrerà a Napoli, dove sarà posta la linea del traguardo.

Come già ricordato, Tadej Pogacar ha conquistato ieri a Prati di Tivo la terza vittoria in questo suo debutto nella corsa rosa. Il 25enne della UAE Emirates non ha avuto rivali nello sprint finale della località abruzzese, portando il suo vantaggio in classifica generale a 2’40” su Daniel Martinez (BORA-hansgrohe) e a 2’58” su Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers). Quest’oggi, il finale di tappa si prospetta interessante per i velocisti. Jonathan Milan (Lidl-Trek) vorrà replicare il successo ottenuto ad Andora, ma occhio a Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike), principali rivali del friulano in ottica maglia ciclamino.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della nona tappa del Giro d’Italia 2024, sono 214 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Avezzano all’arrivo a Napoli, dove un bagno di folla accoglierà la corsa rosa. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 12.15. Non perdetevi neanche un minuto della nona tappa del Giro d’Italia 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!