LIVE MotoGP, GP Francia 2024 in DIRETTA: Bagnaia vuole il riscatto nella domenica di Le Mans

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Le Mans, si prospettano 27 giri molto tirati in cui i piloti dovranno trovare il difficile compromesso tra prestazione e gestione delle gomme per essere costante come tempi sul giro.

Francesco Bagnaia vuole il riscatto dopo quanto è accaduto ieri. La Sprint Race, come è accaduto in altre tappe di questo campionato, non gli ha sorriso. Pecco si è fermato dopo pochi giri della gara del sabato per problemi tecnici non precisati. Ha gareggiato con la moto n.2 il piemontese, vista la scivolata delle qualifiche, e questa non gli ha dato le medesime sensazioni.

Ne ha approfittato Jorge Martin, caduto anch’egli nel corso del time-attack, ma comunque in pole-position e vittorioso della Sprint in maniera autorevole. Una vittoria che ha permesso allo spagnolo di allungare nella classifica generale, aumentando il margine di vantaggio nei confronti di Pecco (+29 punti). Il centauro italiano, dunque, proverà a cambiare lo spartito.

Si comincia con il warm-up previsto alle 09.40, mentre il via della gara odierna sarà alle 14.00.