Sport in tv oggi (lunedì 9 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 9 dicembre, la nuova settimana comincia con una giornata abbastanza soft a livello numerico per quanto riguarda gli eventi sportivi di primo piano. Si comincia nella notte italiana con due sport americani: il basket NBA (Orlando Magic-Phoenix Suns) ed il football americano ( Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers di NFL).

In mattinata andrà poi in scena il dodicesimo atto del Mondiale di scacchi, con l’indiano Gukesh avanti 6-5 nella serie contro il cinese Ding Liren (che avrà il vantaggio di giocare con i pezzi bianchi). Proseguono nel frattempo a Manama i Campionati Mondiali di sollevamento pesi, con Lucrezia Magistris che inaugurerà la spedizione azzurra cimentandosi nel gruppo A della categoria fino a 59 kg.

Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

In serata ci sarà spazio infine per il calcio, con i posticipi dei maggiori campionati europei per club: Monza-Udinese in Serie A (ore 20.45), Getafe-Espanyol nella Liga spagnola (ore 21.00) e West Ham-Wolves nella Premier League inglese (ore 21.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 9 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 dicembre

0.30 Basket, NBA: Orlando Magic-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

2.20 Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers – Diretta streaming su DAZN

10.00 Scacchi, Mondiale: Ding Liren-Gukesh, dodicesima partita – Diretta streaming su FIDE e Chess.com

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali: -59 kg femminile, gruppo A – Diretta streaming su Weightlifting House TV

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali: -73 kg maschile, gruppo A – Diretta streaming su Weightlifting House TV

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Udinese – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Getafe-Espanyol – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: West Ham-Wolves – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW