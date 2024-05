LIVE Passaro-Borges, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il sogno continua, obiettivo ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Passaro e Nuno Borges.

Prima domenica del torneo che offre spunti molto interessanti agli appassionati. Pur senza Sinner, Musetti e Arnaldi, al secolo i primi 3 azzurri in classifica mondiale, ci sono comunque tanti motivi per guardare con interesse alla seconda parte del torneo, che di fatto inizia oggi. Il perugino ha giocato un torneo che dovrà essere ricordato a lungo nella storia del tennis italiano, un totale di 3 match point annullati e ben tre tiebreak decisivi portati a casa hanno fatto sì che ottenesse il miglior risultato della carriera.

Con questo pesante sedicesimo, Passaro è già sicuro di tornare in top 200 ed è virtualmente numero 185 del mondo. Con una vittoria, a nostro avviso non impossibile contro il mai pronosticabile portoghese, salirebbe live al 163° posto mondiale, posizione che gli consentirebbe non solo di prendere parte alle qualificazioni di Wimbledon, ma anche a quelle di (più o meno) tutti gli ATP 250 e di qualche ATP 500. Detto questo, Borges viene da due ottime vittorie, contro Pedro Martinez (12-10 al tiebreak del 3° set) e Alexander Bublik.

Il sogno dell’azzurro proseguirà? Non resta che scoprirlo insieme con la Diretta Live match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Passaro e Nuño Borges. Si parte alle 11 in punto sul Grand Stand, vi aspettiamo!